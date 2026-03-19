Gobierno reglamentó programa que busca reemplazar subsidio de energía por paneles solares

Los sistemas solares estarán diseñados para cubrir el consumo de subsistencia de los hogares. Foto: Minminas

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A través de la Resolución 40159, publicada el lunes 16 de marzo, el Gobierno Nacional reglamentó el programa Colombia Solar, la iniciativa con la que se quieren sustituir los subsidios de energía que reciben los hogares de los estratos 1, 2 y 3 por paneles solares.

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En términos generales, explica el Ministerio de Minas y Energía, Colombia Solar busca instalar soluciones fotovoltaicas individuales y colectivas, “con las que los usuarios podrán cubrir su consumo básico de electricidad mediante autogeneración”.

De esta manera, agregó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, el programa “marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”.

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De acuerdo con la normatividad, el Ministerio de Minas y Energía ya podrá iniciar la celebración de negocios jurídicos para administrar los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la implementación del programa.

La resolución también establece las directrices técnicas que deberá tener en cuenta la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CRES) para regular los aspectos técnicos de la medición y facturación de los usuarios del Programa Colombia Solar.

Otros de los puntos destacados de la reglamentación tienen que ver con la priorización de beneficiarios, teniendo en cuenta criterios como el nivel de pobreza, el costo del servicio de energía y el potencial de radiación solar en cada región. Además, el ministerio destacó la definición de esquemas de operación y mantenimiento a largo plazo (hasta por 25 años) “que garanticen la sostenibilidad de los sistemas instalados, así como la implementación de medición avanzada para hacer seguimiento al consumo y la energía generada”.

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Como contamos en esta nota, de los 15 millones de hogares que utilizan electricidad en el país, 13 millones tienen algún tipo de subsidio en su factura. Hay 4,3 millones de hogares en estrato uno, que reciben un 60 % de subsidio en la factura; 5,4 millones en estrato dos, que reciben un subsidio del 50 %; y 3,2 millones de hogares estrato tres, que tienen un subsidio del 15 %. Esos subsidios cuestan más de COP 6 billones anualmente.

A finales de septiembre del año pasado, cuando publicamos este artículo sobre el programa, varios expertos compartieron algunas de las dudas que les generaba el anuncio del Gobierno.

Daniela Mercado, abogada y magíster en regulación energética, se preguntaba en ese entonces cómo van a ser los acuerdos entre los hogares que generen energía y las empresas que la compren, lo que está contemplado en el programa. Esto es clave, no solamente para que puedan instalarse los sistemas, sino para conseguir los recursos que financien su instalación.

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Sergio Cabrales, ingeniero y profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, planteaba retos de carácter operativo. ¿Qué va a pasar en los hogares que tienen techos con tejas de zinc, que no siempre son lo suficientemente resistentes para soportar los paneles?, se preguntaba el ingeniero.

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