Producción de combustibles fósiles excede en 120 % lo pactado en el Acuerdo de París: Gap Report

La versión más reciente del GAP Report alerta que Colombia se encuentra entre los países en lo que la producción de gas y carbón aumentarían para 2030.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A poco más de un mes de que se realice la cumbre mundial del clima en Belém (Brasil), un nuevo informe alerta que los gobierno del mundo siguen intensificando la extracción y producción de petróleo, gas y carbón. Esto, según las organizaciones detrás del reporte, complicaría los objetivos climáticos pactados en el Acuerdo de París.

“Los gobiernos, en conjunto, conservan sus planes de producir muchas más cantidades de combustibles fósiles de lo que sería consecuente con el logro de los objetivos del Acuerdo de París”, se lee en el informe. “Además, los países están planificando colectivamente una producción de combustibles fósiles aún mayor que hace dos años para 2030, con una producción proyectada que excede los niveles respectivos a la limitación del calentamiento a 1,5 °C en más del 120 %“.

Lo invitamos leer: “Hay innovaciones que invitan a ser optimistas frente a las acciones para mitigar el cambio climático”, científico colombiano en el IPCC.

Esta es una de las conclusiones del Informe sobre la brecha de producción (GAP Reporte) en 2025, elaborado por el SEI, el grupo de expertos Climate Analytics y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Este equipo, enfocado en medir la brecha entre los compromisos climáticos y la producción real de combustibles fósiles, analizó a los 20 principales países productores —entre ellos Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil, Australia, Colombia y el Reino Unido—, que en conjunto concentran cerca del 80 % de la producción mundial.

🚨 BREAKING: Governments plan to produce over 2x the amount of fossil fuels in 2030 than would be consistent with limiting warming to 1.5°C, says the new #ProductionGap Report.



Read the report here: https://t.co/G6uXCpWiNj

🧵 pic.twitter.com/n1FxR8FrMr — Stockholm Environment Institute (SEI) (@SEIresearch) September 22, 2025

De acuerdo con el reporte, en Colombia la producción de gas crecería un 1,8 % y la de carbón un 0,1 % hacia 2030, mientras que, según los proyectos de exploración activos, en esa misma fecha la producción total caería un 0,1 %.

“En total, 17 de los 20 países mencionados siguen planeando aumentar la producción de al menos un combustible fósil hasta 2030; 13 países mencionados planean aumentos significativos en la producción de gas”, indica el informe. Además, se espera que 11 países aumenten su producción de al menos un combustible en 2030 respecto a lo que habían previsto en 2023“, se lee en el informe.

Según los investigadores, esta tendencia ha llevado a que, en lo que va de la década de 2020, la producción de combustibles fósiles ya supere lo previsto a nivel global para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C y 2 °C.

Por su parte, el reporte destaca que no todos los indicadores son negativos: 6 de los 20 países analizados ya elaboran escenarios de producción de combustibles fósiles alineados con los objetivos de carbono neto cero, tanto nacionales como globales. En 2023, esta cifra era de apenas 4.

En entrevista con The Guardian, Neil Grant, de Climate Analytics, indicó que “hasta ahora, el crecimiento de las energías renovables ha sido un complemento a la demanda de combustibles fósiles, y no hemos visto un pico de demanda. Pero, dado el ritmo de cambio en el sistema energético, eso podría cambiar de forma significativa”.

En ese sentido, el GAP Report destaca algunos avances en Colombia, donde se adoptó una “hoja de ruta para una transición energética justa y se anunció un plan de inversión para respaldarla”.

Podría interesarle: Estas son las prioridades de las metas climáticas que presentará Colombia a la ONU.

Por su parte, el informe indica que “se necesita aún mucho más” por parte de las Naciones y que es preocupante que los principales países productores de combustibles fósiles aún no han adoptado políticas para la eliminación gradual deliberada de los combustibles fósiles ni han asegurado transiciones justas, y “en el caso de los Estados Unidos, las han abandonado”.

“Será esencial adoptar e implementar ampliamente las políticas climáticas para lograr con éxito la transición hacia un mundo con un nivel neto cero al ritmo que se necesita hoy”, concluye el informe.

Puede consultar el informe completo acá.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜