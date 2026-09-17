Productos forestales decomisados se usarán para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

“Decidimos poner al servicio de las comunidades los productos forestales que están en manos del Estado, con…

El Ministerio de Ambiente pidió a las autoridades ambientales del pais poner a disposición productos y subproductos forestales que han sido decomisados definitivamente, con el fin de apoyar la recuperación de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida, comunicó la entidad, busca que se aprovechen materiales como madera, guadua, bambú, cañabrava y manglar, que pueden servir para la reconstrucción.

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“Decidimos poner al servicio de las comunidades los productos forestales que están en manos del Estado, con controles y responsabilidad, para reconstruir más rápido y mejor”, indicó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. “Les pedimos a las autoridades agilizar su entrega para que lleguen rápido a donde más se necesitan”.

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Frente a la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, en @MinAmbienteCo decidimos poner al servicio de las comunidades los productos forestales decomisados definitivamente que están bajo custodia de las autoridades ambientales: madera, guadua, bambú, cañabrava,… pic.twitter.com/clDRtbUvno — Fabio Arjona (@fabio_arjona) September 17, 2026

De acuerdo con el ministerio, algunos territorios priorizados son Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander. Además de productos y subproductos forestales maderables y no maderables, así como materiales provenientes de guaduales y bambusales, cañabrava y manglar, la directriz también contempla otro tipo de elementos, medios e implementos que han sido decomisados.

Para su entrega, las autoridades ambientales deberán coordinar directamente con gobernadores, alcaldes distritales y municipales, secretarías de los consejos territoriales para la gestión del riesgo y otras autoridades competentes. El proceso, apuntó el ministerio, deberá quedar respaldado a través de un acta que registre, entre otros datos, el lugar y la fecha de la operación, las entidades y personas que entregan y reciben, el tipo y cantidad de productos, su estado y la resolución por la cual se ordenó el decomiso definitivo.

El Minambiente precisó, además, que este procedimiento no requerirá suscribir convenios o contratos interinstitucionales o interadministrativos, ni expedir Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea: “El acta será suficiente para amparar la movilización de los productos entregados”. En todo caso, la cartera aclaró que estos materiales no podrán ser comercializados ni implica nueva tala.

El ministerio también estableció medidas para facilitar el uso de guadua y bambú en los territorios afectados por el terremoto. “En los casos expresamente previstos, estos materiales podrán utilizarse sin permiso de aprovechamiento, únicamente en las cantidades necesarias para atender la emergencia y sin que puedan ser comercializados”, indicó.

Mientras que las autoridades ambientales deberán priorizar los trámites, registros y salvoconductos para su movilización, la Policía Nacional deberá abstenerse de realizar incautaciones o decomisos preventivos cuando los productos estén exentos de permiso o debidamente amparados por esta medida.

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