Este 22 de noviembre, en Antalya (Turquía), finalizó la COP31, que es el principal escenario diplomático para negociar acuerdos y coordinar acciones frente al cambio climático. Además de que la cumbre se prolongó y resultó ser la más larga hasta ahora (aunque varios ministros y delegaciones completas ya la habían abandonado para el domingo), el cierre estuvo marcado por profundos desacuerdos, pues los países participantes no alcanzaron un pacto político general.

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Como contamos en este diario, las delegaciones estuvieron divididas, principalmente, por dos asuntos. Por un lado, se debatieron entre si la declaración conjunta debía reiterar o no el llamado a la transición para dejar atrás los combustibles fósiles (principales responsables del cambio climático), una referencia que no aparecía en el borrador final presentado. Por otro lado, los países se vieron divididos respecto a la financiación para la adaptación al cambio climático, pues no consiguieron acordar una cifra concreta en dólares para aumentar esos recursos.

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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó este resultado como un revés "profundamente decepcionante" y aseguró que "no podemos apagar el fuego mientras le echamos combustible". Se refirió, en particular, a los intereses lucrativos detrás de los combustibles fósiles, que obstruyen la acción climática. Cabe apuntar que la Liga de Estados Árabes, liderada por Arabia Saudi, se ha opuesto a un pacto que mencione el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

Amiera Sawas, jefe de Investigación y políticas de la Iniciativa del Tratado sobre los Combustibles Fósiles, también se pronunció frente al cierre de la COP. Señaló que las negociaciones sobre la financiación para la adaptación, así como la planificación de la transición, se vieron bloqueadas por ciertos países.

“Mientras que los países del Norte Global rechazaron el resultado argumentando que no se mencionaba la transición hacia fuentes de energía renovables, estos mismos no han presentado planes de eliminación gradual serios ni creíbles, ni tienen intención de apoyar a otros en sus transiciones”, aseveró. “Necesitamos compromisos reales para una eliminación gradual, justa y financiada de los combustibles fósiles que cumpla con el Acuerdo de París, y no que lo haga colapsar”.

Guterres, en ese sentido, advirtió que, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo peligrosamente altas, las temperaturas globales continúan batiendo récords, acercándonos a superar el límite 1,5 °C acordado internacionalmente en París, en 2015. El secretario general, entonces, argumentó que los combustibles fósiles son el principal motor del calentamiento global.

"Puede que no haya consenso en la sala de negociaciones, pero no hay ambigüedad en la ciencia", dijo el jefe de la ONU, a través de un comunicado. "El mensaje principal de la COP31 es claro: el mundo debe hacer mucho más para enfrentar la crisis climática, y debe hacerlo ahora".

Guterres recordó que en la COP28, en Dubái, los gobiernos ya habían acordado una transición para alejarse de los combustibles fósiles, por lo que la prioridad, dijo, debería ser acelerar y financiar ese asunto.

Por su parte, el presidente de la COP31, Murat Kurum, aseveró que a partir de ahora no habrá nuevas declaraciones conjuntas. “No trabajaremos en un nuevo texto en un entorno donde no existe consenso. Implementaremos las decisiones ya tomadas."

Otra de las impresiones fue la de Chris Bowen, presidente de las negociaciones, quien destacó algunos de los avances de la cumbre, especialmente frente a las energías limpias. Destacó, por ejemplo, la firma del compromiso de electrificación por parte de 90 países. Aunque calificó estos entendimientos como un “buen trabajo”, apuntó que “no es suficiente en lo que respecta a la acción climática. (…) Es muy decepcionante."

Durante la clausura de la COP, el secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, reconoció la frustración de los delegados y afirmó que "el mundo no puede permitirse una repetición de este momento". De ese modo, instó a los países a aprender las lecciones de Antalya.

Algunas de las impresiones en Colombia han sido la de Luis Sánchez, director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y coordinador del pregrado en Cambio Ambiental Global: "Quizá una de las principales lecciones de COP31 sea que los grandes retos ambientales no pueden comprenderse únicamente desde la ciencia del clima. Exigen entender también economía, política, territorio, instituciones, desigualdad, actores y relaciones de poder".

Luisa Fernanda Umaña, de las organizaciones Censat Agua Viva y Friends of the Earth Colombia, también se pronunció. “No puede haber justicia climática mientras Palestina no sea libre. La solidaridad que observamos por parte de gran parte de la sociedad civil en este espacio internacional es fundamental para lograr una acción climática real»

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