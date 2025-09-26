Así estará el clima durante el último fin de semana de septiembre, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio a conocer el pronóstico del clima para el próximo fin de semana. Para evitar contratiempos en sus planes, acá le contamos en detalle los departamentos en lo que más se esperan lluvias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para el último fin de semana septiembre de 2025 se esperan, según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), ciertas lluvias entre moderadas y fuertes, con probabilidad de tormentas eléctricas, en diferentes áreas de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Según precisó el Ideam, estas precipitaciones, de variada intensidad, se presentarían principalmente en horas de la tarde y la noche.

Por su parte, “en la mayor parte de la ciudad de Bogotá predominarán las condiciones secas, salvo en ciertas zonas del oriente y sur, donde son posibles lloviznas al iniciar el día y durante algunas horas de la tarde“, indica el Ideam.

🌥️Así estará el clima este sábado

Para este sábado, se espera un cielo parcial y mayormente cubierto con posibles precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en Antioquia, noroccidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y occidente de Arauca, Casanare y, entre otros, Meta. En el mapa a continuación puede ver el pronóstico detallado en los diferentes departamentos del país.

“En el resto del territorio nacional, se esperan condiciones secas con cielo entre despejado y parcialmente nublado. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican condiciones secas, con cielo despejado a parcialmente nublado, aunque existe probabilidad de lluvias en el área marítima oriental”, precisó el Ideam.

🌤️Pronóstico del clima para este domingo

Para e último día de fin de semana se prevén de lluvias y tormentas eléctricas, especialmente después del mediodía y en horas de la noche, en sectores de las regiones Caribe (sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba), Andina (Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas y Risaralda), Pacífica (Chocó y norte de Valle del Cauca) y Orinoquia (occidente de Arauca y Casanare). El detalle de este pronóstico lo puede ver en el siguiente mapa.

“En áreas de Quindío, Tolima, norte de Huila, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas se esperan precipitaciones ligeras en diferentes momentos del día. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias intermitentes durante el día, con precipitaciones más intensas en su área marítima oriental”, precisó el Ideam.

