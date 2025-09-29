Prepárese: en estas ciudades puede haber tormentas eléctricas este 29 de septiembre

En varias capitales colombianas pueden presentarse tormentas eléctricas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ideam acaba de publicar el boletín en el que revela cuál es el pronóstico del tiempo para el último lunes de septiembre y muestra en cuáles territorios hay alertas por inundaciones o crecientes súbitas de ríos.

Según la entidad, hay varios territorios en los que la población debe estar atenta. La principal zona es el área hidrográfica Magdalena-Cauca. Allí hay una alerta roja, una alerta roja puntual y 31 alertas naranjas. También hay 32 alertas amarillas. En el Caribe, por otra parte, hay 28 alertas naranjas y 14 amarillas. En el Orinoco, hay una roja y ocho naranjas; y en el Pacífico hay 12 naranjas y 15 amarillas.

Respecto a pronóstico del tiempo, el Ideam señala que hay varias regiones en donde se espera que haya lluvias. Eso puede suceder, especialmente, en Cesar, Norte de Santander, en el sur de Bolívar, en Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, en el centro de Nariño, en el occidente de Cundinamarca, en el occidente de Boyacá y sobre la cuenca del Pacífico colombiano.

Además, habrá lluvias de menor intensidad en la Orinoquia y Amazonia, las cuales estarán concentradas en Meta, Caquetá, Guaviare, en el oriente de Putumayo, en el occidente de Vaupés y en Amazonas.

Así será el tiempo en Bogotá

En la capital colombiana, se espera un cielo nublado en horas de la mañana, aunque predominará el tiempo seco, que se prolongará hasta la tarde. Sin embargo, es posible que se presenten algunas lloviznas aisladas. La temperatura máxima será de 17° C.

El tiempo en las principales ciudades colombianas

• Barranquilla: en la capital del Atlántico el cielo estará parcialmente nublado y habrá, probablemente, lluvias dispersas de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas. La temperatura máxima será de 29 °C.

• Cartagena: según el Ideam, el cielo estará parcialmente nublado y habrá lluvias dispersas de variada intensidad. También es posible que haya tormentas eléctricas aisladas. La temperatura máxima será de 29 °C.

• Medellín: en la capital antioqueña el cielo estará “mayormente nublado con probables lluvias dispersas y probables tormentas eléctricas aisladas”. La temperatura máxima será de 23 °C.

• Tunja: se espera que haya un cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias dispersas ligeras en la tarde y en la noche. Es posible que se presenten tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 16 °C.

• Bucaramanga: en la capital santandereana se espera un cielo parcialmente nublado, con probables lluvias dispersas, de intensidad ligera a moderada y con probables tormentas eléctricas en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 26 °C.

• Cali: el cielo estará parcialmente nublado, “con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas”. La temperatura máxima será de 25 °C.

