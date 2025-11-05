Pronóstico del clima IDEAM: las lluvias continuarán en estas regiones el miércoles 5 de noviembre Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En su más reciente boletín sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre se presentó un incremento moderado de la nubosidad en varias zonas del país, principalmente, en el occidente de la Amazonía, sur de la región Andina y de la Pacífica.

Además, se reportaron lluvias fuertes y actividad eléctrica en Caquetá, Putumayo, occidente de Amazonas, sur de Meta, occidente de Guaviare, oriente de Nariño y del Cauca y sur de Huila. También se registraron en Santander, occidente de Norte de Santander, oriente de Caldas, sur de Bolívar, sur de Cesar, oriente de Antioquia, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca y litoral de Chocó.

En cuanto a las lluvias leves, se presentaron en el sur de Tolima y sur del Valle del Cauca. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como también, gran parte de la región Caribe, han predominado las condiciones de cielo ligeramente nublado y tiempo seco.

Pronóstico del clima 5 de noviembre

Para este miércoles 5 de noviembre, el IDEAM prevé que se registren condiciones nubosas hacia las zonas del occidente de la Amazonia, norte, occidente y sur de la región Andina, sur y oriente de la Pacífica y sur del Caribe.

Además, la entidad estima una alta probabilidad de lluvias fuertes y actividad eléctrica sobre Caquetá, Putumayo, Amazonas, sur de Huila, Nariño, Cauca, oriente de Chocó, sur de Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente y norte de Boyacá y occidente de Cundinamarca.

En cuanto a las lluvias de menor cantidad, se prevén en Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Casanare, al igual que, en Magdalena, Cesar, sur de Bolívar y de Córdoba.

Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica que predomine las condiciones de tiempo seco en el área en la primera jornada del día y posibles lluvias dispersas durante la noche.

Pronóstico del clima Bogotá

Durante la mañana, el IDEAM estima que se registre cielo entre parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Para las horas de la tarde, se prevé cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas en el norte y oriente de la ciudad, en localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Santa Fe. La temperatura máxima estimada es de 19 °C.

En la noche, finalmente, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte de la ciudad.

Pronóstico del clima en otras ciudades

☔ Barranquilla: Aunque predominará el tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ocasionales en la tarde. (T. máx.: 32 °C).

☔ Cartagena: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado durante gran parte de la jornada; sin embargo, son posibles lloviznas o lluvias esporádicas en la tarde. (T. máx.: 30 °C).

☔ Medellín: Se esperan condiciones mayormente nubladas. Se prevén lluvias moderadas a diferentes horas del día. (T. máx.: 28 °C).

☔ Tunja: Predominará el tiempo seco con nubosidad variada a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas al finalizar la tarde. (T. máx.: 19 °C).

☔ Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lluvias en la noche. (T. máx.: 27 °C).

☔ Cali: Se estima cielo mayormente nublado en gran parte de la jornada. No se descartan lloviznas ocasionales en la mañana. Para la tarde y la noche son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C).

Alertas IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 68 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía; de los cuales tres están en alerta roja, dos en el departamento de Norte de Santander y uno en Cundinamarca.

☔Alertas por deslizamientos: En total, 407 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico, de los cuales 97 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia (29 municipios), Chocó, con 20 municipios y Nariño y Cauca, con 11 municipios respectivamente.

💧Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: dos (2) rojas, dos (2) rojas puntuales, treinta (30) naranjas y veintiocho (28) amarillas; Caribe: seis (6) rojas, una (1) roja puntual, quince (15) naranjas y veinte (20) amarillas; Pacífico: trece (13) rojas, diecisiete (17) naranjas y tres (3) amarillas; Amazonas: once (11) naranjas y una (1) amarilla; Orinoco: una (1) roja puntual.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas en el margen central, oriental y occidental de la cuenca.

• Pacífico colombiano: Alerta amarilla por oleaje y viento en toda la cuenca del Pacífico colombiano. Alerta naranja por tiempo lluvioso al norte y centro de la cuenca.

