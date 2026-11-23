La entidad señaló que las lluvias previstas para la última semana del mes no serían suficientes para alcanzar los acumulados habituales de esta época del año. Además, indicó que este periodo podría representar uno de los últimos episodios de lluvia antes…

Aunque noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias en Colombia, las precipitaciones continúan por debajo de los valores climatológicos esperados. Así lo advirtió el Ideam en un pronunciamiento de este lunes, en donde atribuye este déficit a la influencia del fenómeno de El Niño.

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La entidad señaló que las lluvias previstas para la última semana del mes no serían suficientes para alcanzar los acumulados habituales de esta época del año. Además, indicó que este periodo podría representar uno de los últimos episodios de lluvia antes del pico de intensidad del fenómeno.

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Para esta semana, el pronóstico apunta a lluvias en sectores de la región Pacífica y el occidente de la región Andina, que progresivamente se extenderán hacia el Caribe occidental y la Amazonia. En contraste, en buena parte del norte y oriente del Caribe y en la Orinoquia predominarán las condiciones secas o los bajos acumulados de precipitación.

¿En qué regiones lloverá esta semana?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, este lunes 23 de noviembre se esperan lluvias fuertes al finalizar el día en el suroccidente y el occidente andino, especialmente en sectores de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. También se prevén precipitaciones moderadas a ligeras en Antioquia, el Eje Cafetero y otros puntos de la región Andina, así como en sectores del sur y oriente de la Amazonia.

El martes 24, las lluvias más intensas se concentrarán en el Pacífico y el occidente de los Andes, particularmente en Nariño, Cauca y Chocó. También se esperan precipitaciones moderadas en Antioquia, el Eje Cafetero, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Para el miércoles 25, el área de lluvias fuertes se extenderá por el Pacífico y el occidente andino, especialmente en Chocó y sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El Ideam también anticipa una ampliación de las precipitaciones hacia Antioquia y el sur del Caribe.

El jueves 26 continuarán las lluvias fuertes en sectores del Pacífico, principalmente en Chocó, Cauca y Nariño. También se incrementarán las precipitaciones en la franja sur de la Amazonia, mientras que se esperan lluvias moderadas en Antioquia, el Eje Cafetero y otros sectores andinos, además de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

Finalmente, el viernes 27 persistirán las lluvias fuertes en el Pacífico, con una extensa área de precipitaciones frente a la costa y sobre sectores de Chocó y la Amazonia. También se esperan lluvias moderadas en Antioquia, el Eje Cafetero y otros sectores de los Andes, así como en el Caribe occidental y el sur y oriente de la Orinoquia.

En contraste, durante buena parte de la semana predominará el tiempo seco en el norte y oriente de la región Caribe y en sectores de la Orinoquia. Para San Andrés y Providencia, el Instituto contempla la posibilidad de lluvias localizadas desde el miércoles.

Las temperaturas podrían alcanzar los 39 °C

El pronóstico también advierte sobre las altas temperaturas que se esperan en distintas ciudades del país.

Durante la semana, Cúcuta, Valledupar y Puerto Carreño podrían registrar máximas de entre 34 y 38 °C. En Barranquilla, el miércoles 25 de noviembre se esperan temperaturas de entre 35 y 39 °C. Para el viernes, el Ideam prevé máximas de entre 35 y 39 °C en la capital del Atlántico.

En Bogotá, por su parte, se esperan temperaturas mínimas de entre 8 y 12 °C y máximas de entre 20 y 24 °C. Las mañanas tendrán predominio de tiempo seco, mientras que durante las tardes y noches se prevé un aumento de la nubosidad y algunas lluvias.

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