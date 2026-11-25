En la región Pacífica, por un lado, se han presentado fuertes lluvias en amplios sectores del centro y norte de Chocó, Valle del Cauca,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este miércoles, 25 de noviembre, en el país. En principio, la entidad indicó que durante las últimas horas se han presentado fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, en amplios sectores del occidente y centro del territorio nacional, principalmente en las regiones Pacífica y Andina.

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En la región Pacífica, por un lado, se han presentado fuertes lluvias en amplios sectores del centro y norte de Chocó, Valle del Cauca, áreas dispersas de Cauca, suroccidente de Nariño y el sector norte de la cuenca del océano Pacífico colombiano. Por otra parte, en la región Andina se registraron lluvias en sectores puntuales del norte de Norte de Santander, centro y occidente de Santander, noroccidente de Boyacá y Cundinamarca, Antioquia, oriente de Caldas, norte de Risaralda, áreas dispersas del norte y sur de Tolima, y sectores puntuales del noroccidente de Huila.

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En el caso de la región Orinoquía, se han presentado algunas lluvias ocasionales en el occidente de Arauca, mientras que en la región amazónica se han registrado lluvias ligeras y de corta duración en el oriente de Putumayo y áreas dispersas de Caquetá y Amazonas.

En contraste, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se reportó cielo entre mayormente despejado y ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco. En la región Caribe también predominaron las condiciones de tiempo seco, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado.

En ese sentido, para este miércoles, el instituto pronostica abundante nubosidad, con los mayores acumulados de lluvia en amplios sectores de la región Pacífica, el noroccidente de la región Andina y el sur de la Amazonia. En cambio, los menores acumulados podrían presentarse en la región Orinoquía y amplios sectores de la región Caribe.

En cuanto a las temperaturas máximas, la entidad prevé condiciones favorables para que se registren valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia. Según el Ideam, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían propiciar sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, amplias zonas de los litorales Caribe y Pacífico colombiano, y el centro de la región Caribe.

Pronóstico por regiones

Durante esta mañana, para la región Caribe se estiman condiciones de cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Es posible que se presenten lloviznas ocasionales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en el sur de Bolívar, sur de Sucre y centro de Cesar, sobre todo durante la tarde y noche.

Por otra parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Mientras tanto, en la región Pacífica habría cielo entre parcial y mayormente nublado esta mañana, con lluvias ligeras en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de la plataforma marítima de la región. Se espera que en la tarde aumente la nubosidad, con precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y lluvias de menor intensidad pueden presentarse en Chocó. Para la noche se anticipa que continúen las lluvias, con los mayores acumulados en amplios sectores del centro de Nariño, Cauca y Chocó.

Esta mañana, en la región Andina podrían presentarse lluvias de ligera intensidad en áreas dispersas del Eje Cafetero (Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío), occidente de Santander, occidente de Cundinamarca y sectores puntuales del norte de Tolima. Luego, en la tarde, habría un aumento de la nubosidad, con precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes en el Eje Cafetero, sectores puntuales del occidente de Tolima, sur de Santander, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca y áreas dispersas del sur y oriente de Huila. Finalmente, durante la noche se esperan algunas lluvias ligeras y ocasionales en áreas dispersas de Antioquia, Santander, noroccidente de Boyacá, Risaralda, Quindío, oriente de Tolima y Huila.

En la Orinoquía, en cambio, predominaría el tiempo seco a lo largo de la jornada, aunque no se descartan algunas lloviznas en el sur de Meta. Y en la Amazonia, mientras que se prevén condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales en el sur de Putumayo, sur de Caquetá, Vaupés y Amazonas, para la mañana, en la tarde se espera el ingreso de humedad desde el sur del territorio, lo que favorecerá las precipitaciones en Amazonas, sur de Caquetá, Vaupés, Guaviare y el piedemonte amazónico. En la noche continuarían las lluvias de intensidad moderada en Putumayo, occidente de Caquetá y Amazonas.

En el caso puntual de Bogotá, se estima que esta mañana haya cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, y en la tarde habría cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante. No obstante, no se descartan lluvias sectorizadas en el costado occidental la ciudad, y la temperatura máxima estimada es de 21 °C. En la noche, finalmente, se presentaría cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

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