Pronóstico del tiempo del Ideam: ¿dónde lloverá hoy en Colombia?

Se prevé un día con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, así como con una alta probabilidad de lluvias, que se concentrarían en las…

Durante la madrugada de este jueves, 1 de octubre, se registraron fuertes lluvias en varias partes de Colombia, incluida Bogotá. Además de las lluvias fuertes, en algunos sectores hubo tormentas eléctricas, especialmente hacia el suroccidente, centro, oriente y nororiente del país. Según el pronóstico del tiempo del Ideam para hoy, estas condiciones se mantendrían a lo largo del día en varias regiones.

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Se prevé un día con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, así como con una alta probabilidad de lluvias, que se concentrarían en las regiones Pacífica (incluida su área marítima), el sur y centro del Caribe, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía.

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Mientras se registran lluvias en Colombia, los efectos del fenómeno de El Niño no se detienen, por lo que el Ideam también advirtió que esto no implica que las condiciones para que se registren temperaturas por encima de los promedios habituales en algunas zonas del país ya no estén presentes. De hecho, al nororiente de la región Caribe se espera un día con tiempo seco y poca nubosidad. Allí, además del centro de la región Andina y el sur de la Amazonía, podrían registrarse altas temperaturas.

"Asimismo, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, principalmente en amplias zonas de la región Amazónica y suroriente de la región Orinoquía", señaló la entidad.

Pronóstico del tiempo para Bogotá y el resto del país

Luego de las lluvias de la madrugada, el pronóstico del tiempo para Bogotá indica que habrá cielo entre parcialmente y mayormente nublado durante la mañana. Aunque predominará el tiempo seco, la entidad no descarta que puedan presentarse lluvias al oriente de la ciudad.

"En la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias de tipo convectivo entre moderadas a fuertes en amplios sectores, las más persistentes se estiman en el occidente, centro y sur de la ciudad, en localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba; en el resto de la ciudad se esperan lluvias entre ligeras a moderadas", agregó el Ideam.

Además, la entidad no descarta que pueda presentar actividad eléctrica en la atmósfera durante las precipitaciones que se registren hoy. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero se estima predominio de tiempo seco, con posibilidad de lluvias residuales hacia el occidente. La temperatura máxima durante el día será de 20 °C.

En el resto de la región Andina, "durante la mañana se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras en amplios sectores del Eje Cafetero (nororiente de Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío), occidente de Santander, Tolima y áreas dispersas de Huila. No se descartan lluvias ocasionales en el occidente de Cundinamarca. Durante la tarde y la noche, se prevé un incremento de la nubosidad, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en el sur de Santander, Norte de Santander, Eje Cafetero (amplios sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío), noroccidente de Cundinamarca, y norte y sur de Boyacá. Lluvias de menor intensidad podrían presentarse en áreas dispersas de Huila", de acuerdo con la entidad.

Para la Orinoquía, las principales lluvias se esperan en Vichada, Meta, Casanare y Arauca, mientras que para la Amazonía lloverá en el piedemonte amazónico en Putumayo y Caquetá, Guaviare y Guainía. Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá lluvias entre ligeras y moderadas.

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