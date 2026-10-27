Récord de gases contaminantes: el mundo volvió a superar los niveles máximos en la atmósfera

Hoy se conoció el nuevo reporte de la Organización Meteorológica Mundial sobre la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera. Cada vez llegan más y tienen un mayor potencial de incrementar la temperatura en el mundo, acelerando el cambio climático, según los científicos.