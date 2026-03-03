Regresan las lluvias esta semana de marzo: este es el pronóstico del Ideam día por día

Durante la semana se esperan lluvias en buena parte del territorio nacional. Foto: Ideam

Aunque los habitantes de Bogotá han experimentado tiempo seco en los últimos días, es probable que esta semana deban ver, nuevamente, lluvias en horas de la tarde.

Así lo señala el Ideam en el boletín en el que señala cuál es el pronóstico del tiempo para la primera semana de marzo. De acuerdo con la entidad, los sectores que están en el norte y en el occidente de la ciudad son los lugares donde puede haber precipitaciones.

La temperatura en la capital oscilará entre 9 °C y 20 °C.

En las regiones Pacífica, Andina y Amazonia también se esperan lluvias a lo largo de la semana. Este es el pronóstico día por día.

Martes, 3 de marzo

De acuerdo con el Ideam, habrá sistemas nubosos en el centro y norte del país, por lo cual se esperan “lluvias fuertes en zonas del golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba y en departamentos del sur de la región Caribe”.

Tolima, Huila y los departamentos que conforman el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) también experimentarán lluvias de manera constante, al igual que San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El pronóstico para el miércoles, 4 de marzo

El boletín del Ideam indica que el miércoles será uno de los días más lluviosos de la semana. Se espera que haya una buena cantidad de precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

“Los pronósticos indican alta probabilidad de lluvias de intensidad moderada a fuerte, desde el Chocó hasta Norte de Santander y Santander, con posibles tormentas eléctricas y acumulados significativos”, se lee en el comunicado.

Además, en Amazonas y Vaupés se esperan condiciones de humedad, y en Meta y Vichada habrá un incremento de la nubosidad.

Más lluvias para el jueves, 5 de marzo

Como en los anteriores días, continuará la nubosidad en las regiones Andina, Pacífica, Caribe (especialmente en Magdalena Y Bolívar) y amazónica.

Los otros departamentos donde se espera que haya lluvias son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

“En el centro de la región Andina, las lluvias serán más intermitentes, pero continuarán presentándose, principalmente durante las horas de la tarde y la noche”, dice el Ideam.

Viernes, 6 de marzo

Para este día, la concentración de lluvias estará en el sur del país. Los departamentos donde se esperan más precipitaciones son Amazonas, Caquetá y los sectores del sur de la región Pacífica. También en el piedemonte llanero y sectores de la Orinoquía.

