Resuelven un misterio científico sobre el tiranosaurio rex: ¿qué tan caliente era su sangre?

El estudio se realizó en la Universidad de California – Los Ángeles (UCLA) en alianza con el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Sus resultados, que fueron publicados en la revista Science,…

Un grupo de científicos perfeccionó un método de análisis de fósiles para lograr estimar, tras varios años intentándolo, la temperatura corporal de un tiranosaurio rex, una de las especies de dinosaurio más estudiadas por la ciencia a partir de sus restos. Para hacerlo utilizaron dientes fosilizados de hace más de 60 millones de años.

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El estudio se realizó en la Universidad de California – Los Ángeles (UCLA) en alianza con el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Sus resultados, que fueron publicados en la revista Science, establecieron la temperatura del T. rex en 36,1 °C (alrededor de 97 °F), muy similar a la temperatura de la sangre del cuerpo humano.

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Para llegar a este número, tuvieron que hacer un trabajo de más de 10 años. "Hace una década, investigadores de la UCLA desarrollaron su

método de termómetro prehistórico , utilizando huesos para determinar si los animales extintos eran de sangre caliente o fría. Sin embargo, probarlo en un T. rex requería más hueso del que cualquier museo estaba dispuesto a proporcionar", explicó la universidad en un comunicado.

Durante esos años, los investigadores trabajaron perfeccionando el método de medición, de manera que se requiriera menos tejido óseo de los fósiles para poder hacer los análisis. De acuerdo con la UCLA, lograron una reducción del 90 % en la cantidad del material necesario.

Entonces, el Museo de Historia Natural de Los Ángeles accedió a entregar fragmentos de dos dientes del esqueleto más completo de un T. rex que alberga ese museo. A través de estas piezas y utilizando el método perfeccionado, los científicos pudieron resolver un misterio que llevaba años generando preguntas a los paleotólogos.

Las dudas giraban, principalmente, alrededor del debate sobre si el T. rex era de sangre caliente o fría. Esto, más allá de ser un simple dato, da muchas pistas sobre el comportamiento que tuvieron estos animales. Los animales de sangre fría suelen ser más lentos, tener procesos de hibernación y depredar con poca frecuencia. Mientras tanto, los de sangre caliente suelen ser depredadores veloces y frecuentes, pero teniendo una mayor facilidad para sobrevivir a temperaturas muy bajas.

"Nadie había podido realizar una medición de temperatura como esta antes. Descubrimos que la temperatura del T. rex era de 36 grados Celsius (97 grados Fahrenheit), aproximadamente la misma que la de los humanos. La temperatura es más o menos la que yo habría imaginado: más alta que la de un reptil o un mamífero lento como un perezoso, pero más baja que la de un ave", dijo Robert Eagle, geobiólogo de la UCLA y coautor del estudio, en un comunicado de la universidad.

Mientras que los reptiles modernos tienen temperaturas cercanas a los 30 °C, las aves pueden fácilmente superar los 40 °C. Allí radican varias de sus diferencias en cuanto a comportamientos, hábitos de vida y lugares de distribución.

“Ahora contamos con evidencia empírica gracias a este termómetro geológico. Utilizando modelos paleoclimáticos del pasado, pudimos reconstruir una zona de distribución en Norteamérica hace 66 millones de años que se extendía desde México hasta Alaska, basándonos en dónde podría haber sobrevivido el T. rex con una temperatura corporal de 36 °C”, explicó Alessandro Chiarenza, paleontólogo del University College de Londres y coautor del estudio, en un comunicado.

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