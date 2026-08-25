Sandra Bessudo asumió como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sandra Bessudo es la nueva directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

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La bióloga marina Sandra Bessudo, quien hizo parte del equipo de empalme ambiental del presidente Abelardo de la Espriella, se posesionó este martes 25 de agosto como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), la entidad encargada de proteger y administrar las 66 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

“Colombia tiene una de las mayores riquezas naturales del planeta y nuestra responsabilidad es conservarla para las generaciones futuras, representada en 66 áreas protegidas”, señaló Bessudo en sus primeras palabras como directora de PNN.

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“Es por eso que quiero hacer de Parques una entidad cercana, que escuche, que dialogue y que convoque; una institución que trabaje con todos aquellos que entiendan que la conservación de la naturaleza es una inversión en nuestro propio futuro. Asumo esta responsabilidad con esperanza y determinación”, agregó Bessudo.

Bessudo es hija de Danielle Lion (belga) y Jean Claude Bessudo, el empresario francés que desde 1970 es presidente del Grupo Aviatur, una de las agencias de viajes y turismo más grandes del país que incluso operó servicios turísticos bajo concesión en varias áreas protegidas del país.

Según la página oficial de la Fundación Malpelo, fundada por Bessudo en 1999 para promover la conservación y protección de este ecosistema marino en el Pacífico colombiano, la directora de PNN es profesional en Medio Ambiente y en Estudios de Ciencias de la Vida y de la Tierra en Perpignan (Francia), así como buzo profesional.

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De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Bessudo ya había trabajado en PNN, primero como responsable del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo y después como Jefe de Expediciones Científicas en la Isla de Malpelo.

En 2010, Juan Manuel Santos delegó a Bessudo como su primera ministra de Ambiente. Aunque nunca llegó a ocupar ese cargo, sí se desempeñó como alta consejera para temas ambientales y como directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia entre 2012 y 2014.

En el último año, Bessudo fue la encargada de liderar la construcción del plan ambiental ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), presentado durante la campaña presidencial de De la Espriella, y lideró, junto a Fabio Arjona, ministro de Ambiente, el empalme en este sector.

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Una de las propuestas que más ha generado debate de este plan es la de los pilotos de fracking, siempre y cuando estos se hagan con “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente, que permitan decidir con evidencia”.

Sobre este tema, Bessudo respondió en un video hace un par de meses que “gracias a la tecnología actual, es posible disminuir los riesgos en el medio ambiente a la hora de realizar fracking, siempre y cuando no se hagan en ecosistemas estratégicos como en el páramo, acuíferos y selvas”.

Durante su acto de posesión, llevado a cabo este martes 25 de agosto, Bessudo destacó el papel de los guardaparques como actores fundamentales en la conservación y señaló que su bienestar será una prioridad.

Al respecto, el ministro de Ambiente destacó en el acto que “hoy también es una gran oportunidad para resaltar la labor de nuestros héroes de la conservación que, a pesar de las dificultades de los territorios, han trabajado para proteger nuestro capital natural. Por eso próximamente se expedirá un decreto que reconoce un estatus laboral más importante para ellos”.

Durante la posesión, Arjona también anunció el inicio de la ruta para la declaración de un Parque Nacional Natural en Santurbán. Aunque no se entregaron más detalles, aseguró que se hará “a partir de las áreas regionales protegidas existentes, con el propósito de fortalecer la conservación de los ecosistemas del país”.

Finalmente, Bessudo hizo un llamado a las comunidades, organizaciones sociales, universidades, cooperantes e instituciones públicas y privadas a “sumar esfuerzos en torno a la investigación, la restauración, la educación ambiental, la ciencia, la tecnología y la generación de oportunidades para las comunidades a través de negocios verdes y emprendimientos en pro de la conservación de Colombia como uno de los países más megadiversos del planeta”.

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