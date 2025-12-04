Se espera que el enfriamiento por el fenómeno de La Niña sea débil y corto, dice la OMM

A pesar del enfriamiento en las aguas del Pacífico, las temperaturas no disminuirán. Foto: Organización Meteorológica Mundial

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), entregó este jueves 4 de diciembre una nueva actualización sobre lo que se espera en los próximos meses con el fenómeno de La Niña, que tiene un efecto de enfriamiento temporal en las temperaturas medias globales.

De acuerdo con la agencia, existe un 55 % de probabilidad de que un episodio débil de la Niña afecte los patrones meteorológicos y climáticos durante los próximos tres meses.

A pesar de que este fenómeno tiene la influencia temporal de enfriar las temperaturas, la OMM espera que muchas regiones sean más cálidas si se compara con los registros históricos.

Según las más recientes actualizaciones de la agencia, entre diciembre de 2025 y 2026 se esperan temperaturas superiores a lo normal en gran parte del hemisferio norte y amplias zonas del hemisferio sur. Frente a las lluvias, estas sí se asemejan a condiciones típicas de un episodio débil de La Niña.

La agencia también entregó un pronóstico para los primeros meses del 2026. Entre enero y abril, la probabilidad de volver a condiciones neutrales respecto al ENSO es del 75 %, mientras la probabilidad de un fenómeno de El Niño es baja.

En otras palabras: condiciones neutras del ENSO, que son las siglas en inglés para El Niño-Oscilación del Sur (un patrón climático), se refiere a que no se estará en ninguna de las fases extremas del ciclo, es decir, El Niño o La Niña.

Los pronósticos sobre El Niño y La Niña, dijo Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM, “son herramientas esenciales de planificación para sectores sensibles al clima como la agricultura, la energía, la salud y el transporte”.

Con estos, concluyó Saulo, también se planifica la participación de la OMM para apoyar operaciones humanitarias y sirven para evitar millones de dólares en pérdidas económicas y salvar “innumerables vidas”.

