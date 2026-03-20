Se logran acuerdos con cinco municipios para la delimitación del Páramo Cruz Verde–Sumapaz

Imagen de referencia. Los cinco municipios concertados abarcan un territorio de 26.027 hectáreas del Páramo de Sumapaz. Foto: David Campuzano

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Cinco municipios que abarcan un territorio de 26.027 hectáreas del Páramo de Sumapaz, establecieron acuerdos con el Ministerio de Ambiente, en el marco de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo Cruz Verde-Sumapaz. Se trata de Cáqueza, Gutiérrez, Fosca y Sibaté, en Cundinamarca, y Acacías, en Meta.

Los avances se dieron luego de cinco jornadas de trabajo entre comunidades, autoridades municipales, entes de control y las carteras de Agricultura y Ambiente. Las reuniones, apuntó el Minambiente, permitieron adelantar la construcción de acuerdos para consolidar una delimitación que garantice la protección del agua y la conservación de este ecosistema estratégico.

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En específico, las mesas de concertación abordaron los seis aspectos clave del proceso: delimitación participativa, lineamientos para la sustitución o reconversión de actividades productivas, sistema de fiscalización, parámetros de protección de fuentes hídricas, instancia de coordinación institucional y modelo de financiación.

Los temas más debatidos, según comunicó el Minambiente, fueron la instancia de coordinación y la reconversión productiva, sobre todo por dos aspectos; la necesidad de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones, por un lado, y la vocación agropecuaria histórica del Sumapaz, por el otro.

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“Uno de los mayores retos es fortalecer la conciencia en la comunidad sobre la importancia de nuestros páramos y avanzar hacia prácticas agrícolas más amigables con el planeta”, dijo Deogracias Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Bradamonte. “Lo más valioso es que nos han explicado, paso a paso, cómo será el proceso de transformación”.

Por su parte, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, afirmó que “después de siete años, logramos materializar el acuerdo de delimitación de cinco municipios y con ello se demuestra que la historia de lucha del campesinado de Sumapaz es también un empeño por el cuidado del agua y del territorio”.

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Las mesas comenzaron el pasado 27 de febrero, con una contextualización sobre el proceso participativo con concejales del municipio de Une (Cundinamarca). Luego, los espacios se realizaron el sábado 28 de febrero en Cáqueza, el domingo 1 de marzo en Acacías, el lunes 2 de marzo en Gutiérrez, el sábado 14 de marzo en Fosca y el lunes 16 de marzo en Sibaté.

Durante los encuentros, en los que participaron aproximadamente 275 personas, se recogieron inquietudes, solicitudes y visiones de las comunidades sobre la protección del páramo, así como el desarrollo de las actividades productivas que dependen de ese ecosistema. El Minambiente indicó que el proceso continuará hasta completar los 24 municipios y las siete localidades de Bogotá que tienen jurisdicción en el complejo de páramo.

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