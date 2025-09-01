¿Seguirá lloviendo? Este es el pronóstico del Ideam para la primera semana de septiembre

Si bien las lluvias podrían dar una pequeña tregua a mitad de semana, el Ideam pronostica que el clima en los próximos días estará marcado por precipitaciones significativas. Conozca acá el boletín meteorológico detallado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su pronóstico del clima para la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, en la que se esperan lluvias significativas, especialmente en el norte y occidente del país.

Las precipitaciones se concentrarán, según el Ideam, en el Pacífico, el Caribe y el norte de la región Andina. A mediados de semana estas podrían dar cierta una tregua, pero los datos meteorológicos apuntan a que estás podrían incrementar durante el jueves y viernes.

“Bogotá iniciará la semana con abundante nubosidad y precipitaciones. Estas condiciones disminuirán gradualmente, dando paso a un tiempo más seco hacia mediados de semana”, precisó el Ideam.

Pronóstico del clima por día

En lo que queda de este lunes 1 de septiembre se prevén lluvias en la región Pacífica, el norte de la Andina, el sur del Caribe y zonas dispersas de la Orinoquía y la Amazonia.

Por su parte, para este martes “se esperan lluvias significativas en el occidente del Valle del Cauca, norte y occidente del Cauca, Caldas, occidente de Risaralda y en sectores del occidente y nororiente de Antioquia”. No se descartan, por su parte, precipitaciones en el centro y sur de Bolívar, sur y oriente del Cesar, nororiente de Córdoba, Sucre, sur de Magdalena, sur de Guainía, oriente de Caquetá, sur de Vaupés y occidente del Amazonas.

Durante el miércoles, las lluvias darían una pequeña tregua, pues se prevé una disminución de las lluvias en gran parte del territorio, aunque en el Pacífico, en Santander y algunos puntos del Caribe seguirán con precipitaciones importantes.

De acuerdo con el Ideam, para el jueves se espera un “un repunte en las precipitaciones, con mayor intensidad hacia el norte y occidente del país, afectando principalmente a las regiones Pacífica, Caribe, norte de la Andina y la Orinoquía.

Finalmente, para el viernes 5 de septiembre se espera que la intensidad de las lluvias se mantenga en zonas del norte y occidente del país, con énfasis en las regiones Pacífica, Caribe y norte de la Andina. “En contraste, en el sur y oriente del territorio predominarían condiciones de tiempo seco, aunque no se descartan precipitaciones importantes en puntos aislados de la Amazonía y la Orinoquía”, precisa la entidad.

Revise las lluvias en tiempo real en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

