"Continuará la influencia de sistemas nubosos sobre las regiones Pacífica y occidente de la Andina, favoreciendo precipitaciones entre…

Luego de varios días pasados por lluvias en varias partes del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes, 29 de septiembre. De acuerdo con la entidad, en las regiones Orinoquía y Amazonía se espera predominio de tiempo seco y poca nubosidad. Sin embargo, en otras zonas de Colombia podrían persistir las precipitaciones.

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¿Seguirán las lluvias en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo para hoy

"Continuará la influencia de sistemas nubosos sobre las regiones Pacífica y occidente de la Andina, favoreciendo precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes. Asimismo, se espera nubosidad y lluvias moderadas dispersas en sectores de la región Caribe", señaló el Ideam en un comunicado.

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En Bogotá, se espera que durante la mañana haya tiempo seco y poca nubosidad. Sin embargo, hacia la tarde podría empezar a variar la nubosidad en diferentes zonas de la ciudad, generando probabilidad de lluvias sectorizadas de ligeras a moderadas, que podrían concentrarse en el occidente y norte de la ciudad.

Las localidades afectadas serían Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Kennedy. En el resto de la ciudad la probabilidad será de tiempo seco. Estas condiciones se mantendrían en horas de la noche, cuando se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. La temperatura máxima esperada es de 21 °C.

Para el resto del país, "en cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en zonas puntuales del costado occidental del centro de la región Pacífica, oriente de

la región Caribe, nororiente y centro-sur de la región Andina, Orinoquía y sur de la Amazonía", explicó el Ideam.

Es importante recordar que el país está atravesando por un fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta los primeros meses de 2027. Este fenómeno ocasiona una disminución en los promedios de lluvias, altas temperaturas y estrés hídrico. Por lo tanto, durante lo que resta de 2026 y el inicio de 2027 se esperan temperaturas por encima de los promedios históricos.

"Asimismo, estas condiciones, asociadas en algunos casos con altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde, en sectores de la Amazonía y la Orinoquía, así como en el centro y sur de la región Andina y sectores del centro y oriente de la región Caribe", aseguró el Ideam en su pronóstico para hoy.

Hacia el Caribe, se espera que el norte de la región presente tiempo seco, en donde se encuentran los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena y Cesar. Sin embargo, al sur de esta región, en Córdoba, Sucre, Bolívar y el sur del Cesar, podrían presentarse lluvias ligeras.

En el Pacífico, "se mantendrán las mayores probabilidades de precipitación del país. Se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en Chocó, Valle del Cauca,

Cauca y Nariño. Los mayores acumulados se concentrarán en el centro y sur de Chocó, especialmente en áreas cercanas al litoral Pacífico y en sectores limítrofes con Antioquia y Risaralda", dijo la entidad.

Finalmente, hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un día con cielo nublado, por lo que son posibles lluvias entre moderadas y fuertes. El Ideam también se encuentra monitoreando la temporada ciclónica 2026, en caso de que alguno de los eventos que se originan en el Caribe pueda llegar a afectar el territorio nacional.

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