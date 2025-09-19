¿Sin plan para estos días en Bogotá? Empezó el Festival de Cine Ambiental Planet On

El festival inicia este 19 de septiembre y finalizará el 28 de septiembre. Foto: Planet On

Este viernes, 19 de septiembre, empieza en Bogotá el Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On, que se realiza por novena ocasión en la capital colombiana.

En esta oportunidad se proyectarán en diferentes escenarios más de 100 películas, documentales y cortometrajes que buscan que la audiencia se haga preguntas sobre su relación con su entorno natural y reflexione sobre los diferentes desafíos ambientales que está enfrentando el planeta.

El festival, que se realizará hasta el 28 de septiembre, trae esta vez producciones de Ucrania, Irak, Canadá, Taiwán, Australia y Brasil, entre otros países.

Cómo diferentes comunidades están resistiendo la crisis climática, denuncias alrededor del cautiverio animal y el valor de la sabiduría ancestral como una herramienta de conservación son algunos de los temas que comparten varias producciones.

Los largometrajes y cortometrajes se presentarán en diferentes escenarios como Maloka; los Centros Felicidad de Chapinero, Cometas, Fontanar del Río y Tunal, y las bibliotecas públicas de BibloRed. Quienes estén en Bogotá estas semanas también podrán asistir a “Sonidos del Océano”, una experiencia sensorial que mezcla arte, danza, poesía y ciencia marina.

Entre las proyecciones más destacadas se encuentran Animales en la Guerra (2025), que está protagonizada por Sean Penn y muestra las dificultades que enfrentan los animales que están en zonas de conflicto.

Lucy: las vidas robadas de los elefantes (2025) es otro de los documentales destacados de Planet On. El largometraje es una denuncia sobre el cautiverio animal en los zoológicos del norte global.

Páramos 2: El Origen (2025), de Colombia; Encuentros Salvajes (2025), de Sudáfrica; Uruguay Antártico, de Uruguay; Coraltheca, de Colombia, y Naufragados, son otras de las producciones destacadas que se presentarán en la capital.

Así mismo, en el festival habrá varios conversatorios con académicos y cineastas, que discutirán sobre diversos desafíos ambientales que está enfrentando la humanidad.

Para acceder a la programación completa, puede ingresar a este enlace.

