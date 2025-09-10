Subsidio de energía eléctrica podrá ir a paneles solares para hogares vulnerables

Los usuarios de estratos 1, 2 y 3 que se encuentren tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en Zonas No Interconectadas (ZNI) podrán acceder al programa. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Gobierno Nacional expidió un decreto con el que busca que los hogares más vulnerables del país autogeneren energía mediante paneles solares, con lo que, además de garantizar su consumo básico, podrían lograr un alivio en sus facturas de luz, un tema en el que ha sido reiterativo el presidente de la República, Gustavo Petro.

Se trata del Decreto 0972 de 2025, que cuenta con las firmas de los ministros de Hacienda y Minas y Energía, Germán Ávila Plazas y Edwin Palma Egea, y que crea el programa ‘Colombia Solar’.

Esta iniciativa, explica el decreto, es una política energética que será liderada por el Ministerio de Minas y Energías y estará orientada a promover la autogeneración con energía solar en cualquiera de sus modalidades para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI), como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios.

Es en esta última parte donde está la clave del nuevo programa. Con ‘Colombia Solar’, el gobierno busca que los subsidios que hoy cubren parcialmente el consumo de electricidad de estos estratos se sustituyan progresivamente por sistemas solares de autogeneración.

En ese sentido, será el Ministerio de Minas y Energía el encargado de liderar, focalizar y priorizar a los beneficiarios de este programa. ¿Quiénes podrán acceder? Los usuarios de estratos 1, 2 y 3 que se encuentren tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en Zonas No Interconectadas (ZNI).

De acuerdo con el ministro Palma, “este decreto nos permite dar un giro histórico: dejar de gastar billones en subsidios que se evaporan cada mes, para invertir en soluciones permanentes que reducen la tarifa de los más pobres y hacen del sol un derecho al alcance de todos”.

Según cálculos entregados por la cartera, los hogares que se acojan al programa podrán cubrir su consumo básico sin depender de los subsidios, al tiempo que tendrán ahorros entre el 20 y el 40 % en sus facturas, dependiendo de la radiación solar y el tipo de instalación.

A mediano plazo, indicó el ministerio, más de un millón de usuarios en el Caribe y otras regiones del país podrían beneficiarse de los pilotos iniciales, aunque no se precisó cuándo iniciarían.

