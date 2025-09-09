Primeras pruebas de cómo el cambio climático ha aumentado los casos de dengue

Un técnico de laboratorio sostiene un mosquito en la fábrica del Programa Mundial contra el Mosquito en Medellín, Colombia. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

Un estudio adelantado por varias universidades de Estados Unidos revela las primeras pruebas directas de que el aumento de la temperatura ha incrementado el número de víctimas del dengue, al tiempo que estima cómo sería el panorama para mediados de siglo si las temperaturas siguen subiendo por cuenta del cambio climático.

De acuerdo con el estudio, liderado por científicos de las universidades de Stanford, Harvard, la Universidad Estatal de Arizona y la Oficina Nacional de Investigación Económica, el aumento de las temperaturas por el cambio climático fue el responsable del 18 % de la incidencia del dengue en 21 países de Asia y América entre 1995 y 2014.

Esto, dicho de otra forma, se traduce en más de 4.6 millones de infecciones adicionales al año de esta enfermedad que es transmitida por mosquitos y que puede provocar síntomas parecidos a los de la gripa. Sin embargo, al no tratarse de manera pertinente, puede generar hemorragias graves, fallo orgánico e incluso la muerte.

Erin Mordecai, profesora de Stanford y una de las investigadoras principales del estudio, aseguró que muchas investigaciones han relacionado la temperatura con la transmisión del dengue. “Lo que hace único a este trabajo es que somos capaces de separar el calentamiento de todos los demás factores que influyen en el dengue —movilidad, cambio en el uso del suelo, dinámica poblacional— para estimar su efecto en la carga real del dengue", agregó la científica.

Para llegar a esta conclusión, los autores del estudio, que fue publicado en la revista académica PNAS, analizaron más de 1.4 millones de observaciones de la incidencia local del dengue en 21 países de Suramérica, América Central, y el sudeste y sur de Asia.

Al respecto, Marissa Childs, profesora de la Universidad de Washington y otra de las autoras principales, declaró que “los efectos de la temperatura fueron mucho mayores de lo que esperaba. Incluso pequeños cambios en la temperatura pueden tener un gran impacto en la transmisión del dengue, y ya estamos viendo las huellas del calentamiento climático”.

Con este panorama en mente, los investigadores también estimaron el comportamiento del dengue para las próximas décadas. En un planeta en el que se prevé que las temperaturas sigan aumentando, los casos podrían crecer entre un 49 y un 76 %, dependiendo de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero.

“En el extremo superior de las proyecciones, la incidencia del dengue se duplicaría con creces en muchos lugares más fríos, incluidas zonas de los países estudiados que ya albergan a más de 260 millones de personas”, apunta el estudio. Sin embargo, los investigadores advirtieron que sus estimaciones son conservadoras, pues no incluyeron grandes zonas endémicas como India o África, donde no existen datos detallados.

Pese a esto, los científicos hicieron un llamado para que se mitiguen los gases de efecto invernadero, lo que reduciría significativamente la carga de la enfermedad del dengue, al tiempo que se mejora el control de los mosquitos, se invierte en los sistemas de salud y se explora el uso de nuevas vacunas contra el dengue.

