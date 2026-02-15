Así quedaron las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales de Colombia en 2026

En el Parque Nacional Natural Tayrona, las tarifas varían no solo por nacionalidad y edad, sino también por temporada (alta o baja). Foto: Parques Naio

Parques Nacionales Naturales dio a conocer este domingo la nueva actualización de la tabla de tarifas de ingreso oficial a distintas áreas protegidas del país. Según la entidad, el aporte “fortalece la protección de los ecosistemas únicos del país, apoya la presencia y el trabajo de los guardaparques en los territorios y mejor la experiencia de los visitantes y la gestión responsable del turismo”.

En la mayoría de los Parques Nacionales Naturales, el valor cambia según la categoría del visitante. Se distinguen entonces tres grandes grupos: nacionales o extranjeros residentes en Colombia (incluidos también los miembros de la Comunidad Andina), adultos nacionales mayores de 25 años, y extranjeros no residentes. En varios casos, los menores de 25 años pagan una tarifa más baja.

Por ejemplo, en parques como Puracé, Los Farallones de Cali u Old Providence McBean Lagoon, las tarifas para nacionales pueden estar alrededor de los COP 8.000, mientras que para extranjeros superan los COP 27.000 o COP 40.000, dependiendo del área. En otros parques de mayor demanda o con condiciones especiales, como El Cocuy o Gorgona, los valores son mucho más altos.

También hay áreas protegidas con solo dos categorías tarifarias, donde se diferencia entre nacionales (o residentes y miembros de la CAN) y extranjeros. Es el caso de algunos santuarios de flora y fauna. Además, existen áreas con valor único de ingreso, es decir, una tarifa fija sin distinción de nacionalidad.

Algunas áreas contemplan cobros adicionales por ingreso en vehículo terrestre. En estos casos, el valor varía según el tipo de transporte: automóvil particular, colectivo, bus o moto. En ciertos parques incluso se restringe el ingreso de motos.

En el caso del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, las tarifas son más altas y están asociadas principalmente a actividades de buceo. Allí se diferencian valores por tipo de embarcación, nacionalidad y si se trata de buzos o instructores. También se establecen cobros por el uso de embarcaciones nacionales o extranjeras por periodos de 24 horas. Finalmente, en el Parque Nacional Natural Tayrona, las tarifas varían no solo por nacionalidad y edad, sino también por temporada (alta o baja) y por sector específico, como Bahía Concha. Esto implica que el costo de ingreso puede cambiar según la época del año y la zona visitada dentro del parque.

A continuación, las tarifas completas:

