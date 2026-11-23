“El Gobierno Nacional celebra este acuerdo y destinará COP 3.100 millones de pesos para implementar la Ruta Metodológica de la Consulta Previa, bajo principios de transparencia,…

Tras más de 36 horas de diálogo, el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas aprobaron la ruta metodológica de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Se trata, de acuerdo con el Ministerio del Interior, de un paso fundamental para garantizar la participación de las comunidades, así como sus propuestas para la construcción del país.

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“El Gobierno Nacional celebra este acuerdo y destinará COP 3.100 millones de pesos para implementar la Ruta Metodológica de la Consulta Previa, bajo principios de transparencia, responsabilidad, participación democrática y legitimidad institucional”, indicó el Mininterior.

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La viceministra para el Dialogo Social, María Eugenia Carreño, encabezó el proceso para alcanzar el acuerdo. Los diálogos contaron con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, el director de Asuntos Indígenas ROM y Minorías, Jefferson Mena Sánchez; el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago; el asesor de la Presidencia de la República, Carlos Lucio; el asesor del Ministerio del Interior, Gabriel Muyuy; representantes del Congreso y delegados de distintas entidades del orden nacional.

Según el ministerio, este acuerdo permitió incluir, por primera vez, a pueblos como los Nukak, Inga y Jaguares de Yuruparí. “Reconocemos el compromiso y la disposición de los dirigentes indígenas para alcanzar este importante avance”, afirmó la cartera.

La noticia llega un par de días después de que la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA) manifestaran su preocupación por lo que calificaron como la ausencia de garantías necesarias para el debido proceso de Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos indígenas.

“Persisten serias limitaciones en materia presupuestal, logística, técnica, política y de participación efectiva, lo que dificulta la conformación de escenarios legítimos y suficientemente representativos que permitan asegurar que este derecho fundamental se ejerza conforme a los estándares constitucionales, legales e internacionales aplicables”, señalaron.

En ese sentido, a través del comunicado (del pasado 20 de noviembre), la OPIAC y la MRA hicieron un llamado al ministro Alejandro Ordóñez y a la viceministra Carreño para atender de manera directa y presencial las sesiones de la Mesa Permanente de Concertación, y así propiciar el diálogo para construir conjuntamente la ruta, asegurando el respeto y protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del país.

La participación de las comunidades en la definición de esa ruta, agregaron, es una condición esencial para garantizar que el proceso de consulta responda a sus realidades territoriales, culturales y organizativas.

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