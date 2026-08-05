Tres leonas mueren en un zoológico de Tokio, en medio de la ola de calor que atraviesa Japón

Mugi, una de las leonas, de casi cuatro años de edad, empezó a perder el apetito y a reducir su actividad. Foto: Parque Zoológico de Tama

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En días recientes, tres leonas murieron en el Parque Zoológico de Tama, en Tokio, al parecer debido a la extrema ola de calor que atraviesa Japón, donde ciertas zonas han alcanzado hasta 40 °C de temperatura.

Todo comenzó el pasado 18 de julio, cuando dos de los 16 leones que permanecen en el parque empezaron a perder el apetito y su actividad se redujo, por lo que se les inició tratamiento. Luego, otros animales mostraron síntomas similares y, para el 22 de julio, diez individuos (dos machos y ocho hembras) ya requerían atención especial.

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Ante la situación, el parque suspendió la exhibición de leones a partir del 23 de julio. Para atender a los félidos, el personal les administró de medicamentos y líquidos intravenosos, y también busco enfriar sus cuerpos con chorros de agua y ventiladores. “Si bien algunos individuos se recuperaron con el tratamiento inicial, otros enfermaron gravemente, experimentando pérdida total del apetito, incapacidad para mantenerse en pie y pérdida del conocimiento” comunicó el zoológico.

Las leonas llamadas Mugi, Ichigo y Ruena fallecieron con menos de una semana de diferencia, el 28 de julio, 31 de julio y el 2 de agosto, respectivamente. Las tres hembras habían nacido en el Parque Zoológico de Tama y la mayor era Ruena, de 15 años. Ichigo tenía 11 años y Mugi cumpliría cuatro años en septiembre.

Aunque para conocer la causa definitiva de su muerte hacen falta algunos resultados, los hallazgos preliminares de la autopsia arrojaron deshidratación generalizada e insuficiencia multiorgánica en los tres leones. En otras palabras, el estés por el calor fue, probablemente, un factor determinante. A diferencia del calor seco de África donde habitan naturalmente estos animales, el verano en Japón se caracteriza por una humedad alta y, en esta ocasión, llegó abruptamente tras el fin de la temporada de lluvias.

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“Actualmente, tres leones siguen enfermos e incapaces de ponerse de pie, por lo que continuamos administrándoles líquidos, medicamentos para el hígado, vitaminas y tratando sus úlceras por presión”, indicó el zoológico. “Por el momento, priorizaremos la atención médica de los cuatro leones que se han recuperado o muestran signos de recuperación, así como de los seis leones que han estado en buen estado de salud desde el principio. Se recuperarán en un recinto privado equipado con enfriadores portátiles y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida”.

El parque, además, aseguró estar adoptando medidas para evitar que se vuelvan a presentar estas situaciones, como reforzar las medidas de protección contra el calor en el recinto de los leones y en el área de libre circulación del zoológico.

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