Un país autoriza disparar pintura a los lobos, pero el debate es mucho más complejo

El lobo es un animal vital para los ecosistemas en Europa. Foto: Pxhere

En las últimas semanas, los lobos (Canis lupus) se han robado muchas portadas en medios de comunicación europeos. Luego de que un individuo entrara a la finca de la presidenta de la Comisión Europea y atacara a su poni, se volvió a activar una discusión muy compleja en torno a estos animales.

El último capítulo lo protagonizó un tribunal de Utrecht, en Países Bajos, en donde un juez autorizó disparar bolas de pinturas a estos animales, pues, a su parecer, están representando un riesgo para algunas personas. ¿La razón? En un parque nacional se han acercado a algunos visitantes.

Eso, para el tribunal, puede representar una amenaza, pues los individuos no se asustan a la hora de tener encuentros con las personas. También se han registrado acercamientos a ciclistas. “El hecho de que el lobo parezca tener cada vez menos miedo de la gente no significa que el animal ya no pueda volverse agresivo y morder”, según la sentencia, citada por la agencia AFP.

“No hay otra solución satisfactoria que disparar al lobo con una pistola de bolas de pintura (...) es necesario en interés de la seguridad pública”, consideró el tribunal.

La decisión se suma a un debate que en diciembre tuvo uno de sus capítulos más inquietantes: la Comisión Europea anunció su intención de modificar su estatus de especie protegida, una medida que permitiría su caza. Hoy hay más de 20 mil individuos.

Una de las razones de esa medida es los ataques de ganado que se han registrado por parte de esta especie, que estuvo en una situación muy cercana a la extinción. De acuerdo a un estudio de la Comisión, citado por AFP, los lobos han atacado, al menos, a 65.000 cabezas de ganado al año en la UE: el 73% de los casos son ovejas y cabras; el 19% son vacas y el 6% son caballos y burros.

Sin embargo, hay varios elementos esenciales en esta discusión que no se pueden pasar por alto. El primero es que los lobos, como se lee en la página de WWF, desempeñan un papel clave en el mantenimiento de ecosistemas.

“Los lobos, al igual que otros grandes carnívoros, son depredadores y se encuentran en la cima de la pirámide trófica del ecosistema, desempeñando un papel vital en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema y la biodiversidad saludable. Por ejemplo, regulan las poblaciones de ungulados (p. ej., ciervos y jabalíes), lo que beneficia a otras especies animales y vegetales”, dice la organización.

Además, hay una abultada evidencia científica que muestra que estos animales no representan un peligro para los seres humanos. De acuerdo con cifras de WWF de septiembre de 2023, no se había registrado ningún ataque.

De hecho, en diciembre, más de 300 organizaciones acusaron a la Comisión europea de omitir datos científicos. “Nos preocupa que la discusión sobre este tema haya estado hasta ahora dominada e impulsada en gran medida por la industria agrícola y los representantes de los intereses de la caza”.

Por otro lado, como señala WWF, hay suficientes herramientas para proteger al ganado de los ataques de los lobos. Entre ellas, el uso de cercas eléctricas, el adiestramiento de perros para proteger los rebaños y algo vital: la educación de los pastores.

“Su presencia también puede ser beneficiosa para las comunidades locales”, insiste WWF. “Los lobos aumentan el atractivo natural de un área natural determinada, lo que a su vez impulsa el ecoturismo en esos lugares. Naturalmente, esta forma de turismo debe organizarse con el debido cuidado, teniendo en cuenta que las personas no deben interferir con los patrones de comportamiento de los lobos”.

Hay, también, otro punto esencial en este debate: aunque es cierto que las poblaciones de lobos se han recuperado poco a poco, están lejos de alcanzar un estado de conservación favorable en todo el continente. “Según la última evaluación de la UICN”, recuerda WWF, “de las nueve poblaciones transfronterizas de lobos en la UE, seis se encuentran en situación vulnerable o casi amenazada. Además, el lobo se encuentra todavía en un estado de conservación desfavorable-inadecuado en 6 de las 7 regiones biogeográficas”.

