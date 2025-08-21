No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Una evaluación pionera reconoce oficialmente que existen cuatro especies de jirafas

Tras casi una década de “incertidumbre taxonómica”, la UICN acaba de reconocer que la concepción de que solo existía una especie del mamífero terrestre más alto del mundo era errónea. En realidad, son cuatro.

Redacción Ambiente
22 de agosto de 2025 - 01:29 a. m.
Una manada de jirafas del norte en el Parque Nacional del Valle de Kidepo, en Uganda.
Foto: Michael Brown
Desde hace casi una década, varios estudios científicos empezaron a aportar las pruebas que apuntaban a que las jirafas, el mamífero terrestre más alto del mundo, no correspondían solo a una especie, sino que era un animal con al menos cuatro especies distintas.

Históricamente, dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), jirafas se han clasificado como una sola especie (Giraffa spp.) con nueve subespecies, “pero durante mucho tiempo han sido objeto de incertidumbre taxonómica”.

Como respuesta a esas pruebas científicas, en 2024 el Grupo de Trabajo Taxonómico del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis (GOSG) de la UICN, puso en marcha un grupo de trabajo para revisar de forma exhaustiva los últimos datos genéticos, morfológicos y biogeográficos.

Los resultados de ese trabajo fueron presentados este jueves 21 de agosto en Windhoek, la capital de Namibia. Allí, la UICN dio a conocer el reporte científico que prepararon los integrantes del GOSG.

“Una evaluación pionera ha reconocido oficialmente cuatro especies distintas de jirafas, revocando las clasificaciones anteriores del mamífero terrestre más alto del mundo como una sola especie”, señaló la organización a través de un comunicado.

De acuerdo con la UICN, la revisión taxonómica “marca un hito importante en la taxonomía de las jirafas y redefine la forma en que se entiende y se conserva la diversidad de las jirafas”.

Michael Brown, copresidente del Grupo de Especialistas en jirafas de la UICN, explicó la importancia de este trabajo. “Reconocer estas cuatro especies es fundamental no solo para realizar evaluaciones precisas de la Lista Roja de la UICN, sino también para llevar a cabo acciones de conservación específicas y una gestión coordinada más allá de las fronteras nacionales”.

Con esta nueva evaluación, se reconoce a la jirafa del norte (Giraffa camelopardalis) como una especie con tres subespecies (G. c. peralta, G. c. antiquorum y G. c. camelopardalis); a la jirafa reticulada (Giraffa reticulata) como otra especie sin subespecies; a la jirafa masai (Giraffa tippelskirchi) como la tercera especie con dos subespecies (G. t. tippelskirchi y G. t. thornicrofti); y, como cuarta especie, a la jirafa del sur (Giraffa giraffa), con dos subespecies (G. g. giraffa y G. g. angolensis).

El reconocimiento de estas cuatro especies, le permitirá ahora a la UICN comprender de mejor manera las amenazas y oportunidades de conservación específicas a las que se enfrentan los diferentes taxones en las diversas regiones de África que habitan.

