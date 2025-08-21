Uno de los árboles más altos del mundo se está incendiando

"Gran e histórico” abeto Douglas costero (Pseudotsuga menziesii var. menziesii), más conocido como el pino Oregón. Foto: Asociación Protectora Forestal de Coos

La Asociación Protectora Forestal de Coos, una corporación privada sin ánimo de lucro del condado de Coos, en Oregón, en el noroccidente de Estados Unidos, dio a conocer que desde horas de la tarde del sábado 16 de agosto, uno de los árboles más altos del mundo está ardiendo.

Se trata, según dio a conocer la Coos FPA (por sus siglas en inglés), de un “gran e histórico” abeto Douglas costero (Pseudotsuga menziesii var. menziesii), más conocido como el pino Oregón, que se encuentra en terrenos de la Oficina de Gestión de Tierras al occidente de la ciudad de Coquille.

Con una altura de poco más de 99 metros y un diámetro de más de tres metros y medio, el árbol que se está incendiando desde hace cuatro días, es uno de los más altos del mundo que no son secuoyas. De acuerdo con la Coos FPA, se estima que tiene entre 450 y 500 años.

Hasta el momento, los investigadores han descartado que el incendio haya sido causado por un rayo, basándose en la revisión de datos meteorológicos, por lo que siguen investigando las causas de la conflagración.

Mientras tanto, según ha reportado la Asociación Protectora Forestal de Coos en las múltiples actualizaciones que ha publicado a través de su página de Facebook, la estrategia para contener las llamas ha contemplado el uso de helicópteros y la instalación de rociadores en la base del árbol para reducir el riesgo de que el fuego se propague.

Sin embargo, en la actualización más reciente, publicada en la noche de este miércoles, la Asociación informó que los vuelos con drones infrarrojos siguen mostrando una zona de calor a 85 metros de altura, donde el fuego está quemando una cavidad en el árbol.

Con los bomberos en tierra, ante el riesgo que implicaría escalar el árbol en estas condiciones, las autoridades competentes consultan a un maestro arbolista y a dos arbolistas certificados para discutir las opciones que permitan enfriar el fuego cerca de la copa del árbol.

Una de las preocupaciones de las autoridades está relacionada con el aumento de las temperaturas pronosticado para los próximos días. Ante este panorama, han dispuesto de un helicóptero y recursos adicionales para responder en caso de que la actividad del fuego aumente.

