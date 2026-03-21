¡Buenas noticias! Presencia de la mariposa monarca en bosques mexicanos aumentó un 64 %

(Foto de referencia) Mariposas monarca posadas en los árboles durante su hibernación en el Santuario de la Mariposa Monarca de Pacific Grove, California. Foto: AFP - AMY OSBORNE

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La mariposa monarca (Danaus plexippus) tiene una de las migraciones que más asombran a comunidades y científicos de varias partes del mundo. Aunque pesan menos de medio gramo, estos insectos migran desde el sur de Canadá y el norte y centro de los Estados Unidos hasta el centro de México, en un recorrido que oscila entre los 1.900 y los 4.500 kilómetros.

Como contamos en esta nota, el debate sobre el estado de las poblaciones de la mariposa monarca ha estado encendido en los últimos años, luego de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recalculara su decisión de clasificarla como En Peligro de Extinción y la incluyera en una categoría de menor amenaza.

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Su reclasificación, sin embargo, no implica que no enfrente amenazas. Hace algunos días, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, señaló que “la monarca está siendo afectada por muchos riesgos, debemos protegerla, estamos realmente preocupados por tres situaciones: el turismo, la eliminación de los plaguicidas y, desde luego, el cambio climático”.

Las palabras de Bárcena llegaron durante un evento en el que se dio una buena noticia: la presencia de la mariposa monarca en los bosques mexicanos de hibernación aumentó un 64 % durante la temporada 2025-2026.

De acuerdo con WWF México, una de las organizaciones ambientales que trabaja con las autoridades de ese país en las acciones de conservación del insecto, el aumento de la superficie ocupada se debió a un mayor registro de huevos y larvas durante la reproducción en Estados Unidos. Esto, a su vez, se explica porque la primavera y el verano fueron menos secos que en 2024.

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Además, agrega la ONG ambiental, hubo menor sequía durante la migración hacia México, lo que provocó una elevada presencia de plantas con flores que proporcionaron néctar a las monarcas.

De las nueve colonias que se registraron en el periodo, cinco de ellas, con 2.27 hectáreas, se ubicaron dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca a 100 kilómetros al nororiente de la Ciudad de México.

Las 2.93 hectáreas ocupadas en esta temporada “significan que la tendencia de recuperación de la población de monarcas continúa por segundo año consecutivo y a corto plazo significa un crecimiento significativo”, agregó WWF México.

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A los ojos de María José Villanueva, directora de WWF México, uno de los mayores logros del trabajo que adelantan distintas autoridades y entidades en la conservación de las mariposas monarcas es “que la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca está prácticamente erradicada desde 2008″.

Esto significa, agregó Villanueva, “que los bosques que representan el hábitat fundamental para la hibernación de la mariposa monarca están siendo protegidos y conservados; esto es un ejemplo de que podemos traer la naturaleza de vuelta”.

Mientras tanto, Bárcena, de la Semarnat, concluyó que “la mariposa monarca es el símbolo de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá; su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro. La mariposa nos enseña que cada acción cuenta y, por muy pequeña que esta sea, contribuye a recuperar esta paz con la naturaleza”, subrayó.

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