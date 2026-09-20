Arde Villa de Leyva: "Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado”, dice ADLE

Además, desde horas de la mañana de este domingo se está llevando a cabo un PMU y un Consejo Departamental de Gestión…

Villa de Leyva está pasando por un momento muy difícil. Un intenso incendio ha consumido 40 hectáreas del cerro San Marcos, el cual se ve desde la plaza central, generando alarma entre los habitantes rurales y urbanos. Hasta la noche de este sábado, las llamas permanecían activas y, según dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, desde las 6 a.m. del domingo partió desde Bogotá un helicóptero para ayudar a controlar el fuego.

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Además, desde horas de la mañana de este domingo se está llevando a cabo un PMU y un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en el municipio, en el que participa la Alcaldía de Villa de Leyva, autoridades y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá. La Alcaldía declaró la urgencia manifiesta y alerta roja.

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El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció alrededor de la media noche, a través de su cuenta en X. “Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural”, escribió. “Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes”.

Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural.



Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes.… pic.twitter.com/bTQUYcXvok — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, además del helicóptero que anunció el gobernador Amaya, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, enviará un equipo de Bomberos de Bogotá, que se sumará a los equipos de Tunja y de Boyacá para reforzar la contención.

“Es un apoyo de alto valor operativo: personal entrenado, con capacidad para sostener el dispositivo en el punto de mayor riesgo del pueblo”, escribió en X. Así mismo, señaló que desde la mañana de este domingo operará el helicóptero de la Fuerza Aérea que sale del Tolima.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), la información preliminar que tenía, les indicaba que "el incendio habría sido provocado. Las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”.

Hasta el sábado, había en Colombia 18 incendios activos en siete departamentos. Además de Boyacá, los otros más afectados son Tolima (8), Caldas (2), Cundinamarca (2), Valle del Cauca (2), Cauca (1), Huila (1) y Nariño (1).

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