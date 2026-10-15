212 T01 en Colombia: precio, potencia y qué ofrece el nuevo todoterreno

212 T01 en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

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Diseño y tamaño

El 212 T01 fue fabricado con la imagen de un todoterreno tradicional… y los ángulos, casi rectos, que esto implica. Tiene 4.7 metros de largo, 1.93 de ancho y su altura es de 1.89. Su ángulo de entrada es de 40 grados y el de salida es de 36°. Además, su profundidad de vadeo llega a los 85 centímetros.

212 T01 en Colombia. Foto: Cortesía

Propulsión y tracción

El nuevo 212 T01 que llegó a Colombia de la mano de Los Coches funciona con un motor turbo de dos litros. El bloque -que no se apoya en alguna asistencia eléctrica de hibridación- entrega una potencia de 217 caballos. Su torque máximo es de 380 Nm. El tren motor se complementa con una transmisión automática de ocho marchas.

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Vale la pena señalar que su configuración hace honor a su estética. El T01 rueda con tracción en las cuatro ruedas, fue concebido con un chasis tipo escalera e incluye los modos de manejo estándar, económico, deportivo, nieve, arena, roca y barro.

Interior

Dentro de la cabina del T01 que desembarcó en Colombia se encuentran dos pantallas. La primera funciona como panel de instrumentos digital y tiene 10.25”. La segunda funge como centro multimedia y su tamaño es de 12,3”.

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Así mismo, en su interior incluye asientos en cuero sintético con calefacción y ventilación en los delanteros, sistema de audio con seis parlantes y dos tweeters, volante multifunción en cuero, punto de carga inalámbrico, entre otros.

212 T01 en Colombia. Foto: Cortesía

Seguridad

El sistema de seguridad presente en el 212 T01 que llegó a Colombia cuenta con cuatro bolsas de aire, monitoreo de presión de los neumáticos, recordatorio de cinturón de seguridad, anclaje Isofix, ESC, sensor de estacionamiento delantero y trasero, asistente de arranque en pendiente, control de descenso en pendientes, entre otros.

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Precio

El nuevo 212 T01 llegó a Colombia a un precio de COP 190.000.000.