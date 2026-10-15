212 T01 en Colombia: precio, potencia y qué ofrece el nuevo todoterreno

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Diseño y tamaño
El 212 T01 fue fabricado con la imagen de un todoterreno tradicional… y los ángulos, casi rectos, que esto implica. Tiene 4.7 metros de largo, 1.93 de ancho y su altura es de 1.89. Su ángulo de entrada es de 40 grados y el de salida es de 36°. Además, su profundidad de vadeo llega a los 85 centímetros.
Propulsión y tracción
El nuevo 212 T01 que llegó a Colombia de la mano de Los Coches funciona con un motor turbo de dos litros. El bloque -que no se apoya en alguna asistencia eléctrica de hibridación- entrega una potencia de 217 caballos. Su torque máximo es de 380 Nm. El tren motor se complementa con una transmisión automática de ocho marchas.
Vale la pena señalar que su configuración hace honor a su estética. El T01 rueda con tracción en las cuatro ruedas, fue concebido con un chasis tipo escalera e incluye los modos de manejo estándar, económico, deportivo, nieve, arena, roca y barro.
Interior
Dentro de la cabina del T01 que desembarcó en Colombia se encuentran dos pantallas. La primera funciona como panel de instrumentos digital y tiene 10.25”. La segunda funge como centro multimedia y su tamaño es de 12,3”.
Así mismo, en su interior incluye asientos en cuero sintético con calefacción y ventilación en los delanteros, sistema de audio con seis parlantes y dos tweeters, volante multifunción en cuero, punto de carga inalámbrico, entre otros.
Seguridad
El sistema de seguridad presente en el 212 T01 que llegó a Colombia cuenta con cuatro bolsas de aire, monitoreo de presión de los neumáticos, recordatorio de cinturón de seguridad, anclaje Isofix, ESC, sensor de estacionamiento delantero y trasero, asistente de arranque en pendiente, control de descenso en pendientes, entre otros.
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Precio
El nuevo 212 T01 llegó a Colombia a un precio de COP 190.000.000.