RAM Dakota debuta en Colombia: versiones, motor y precios

Ram Dakota. Foto: Cortesía

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La Ram Dakota llegó a Colombia desde Argentina. El producto es una pick-up mediana (que compite con líneas como la Ford Ranger y la Nissan Frontier) y tiene 1.824 mm de altura, 5.356 de largo, 1.965 de ancho sin espejos y su distancia entre ejes es de 3.180 mm. Equipa neumáticos de especificación 265/65 R17 112S y su capacidad de carga es de hasta 1.020 kilogramos.

Ram Dakota Foto: Cortesía

Equipo

Dentro de la cabina de la Ram Dakota que llegó a Colombia se encuentra un volante con ajuste en altura u profundidad, centro ultimedia con pantalla táctil de 12,3 pulgadas y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, panel de instrumentos digital de 7”, un punto de carga inalámbrico tipo Ram Charger, entre otros.

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Tren motor

Ram Dakota llegó a Colombia equipando un motor turbodiésel de 2.2 litros (16 válvulas y cuatro cilindros en línea). Su potencia es de 197 caballos y el torque llega a los 450 Nm. El tren motor se complementa con una caja automática de ocho marchas.

Vale la pena señalar que la nueva pick-up que Ram suma a su portafolio en Colombia funciona con tracción en las cuatro ruedas (4X4), con bloqueo de diferencial trasero.

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Ram Dakota Foto: Cortesía

Seguridad

Dakota fue equipada con seis bolsas de aire, detector de punto ciego, control crucero adaptativo, frenado de emergencia, ESC, controles de ascenso y descenso en pendientes, ABS, EBD, anclajes Isofix, monitoreo de presión de los neumáticos, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, entre otros.

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Precios

La nueva Ram Dakota está disponible en dos versiones y sus precios de lanzamiento son de:

RAM Dakota BigHorn: COP 190.000.000.

RAM Dakota Laramie Night Edition: COP 217.000.000.