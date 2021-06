5 novedades del nuevo Ford Bronco, el todoterreno compacto que llegó a Colombia

El SUV compacto y todoterreno se comercializa en el país en dos versiones, ambas con tracción en sus cuatro ruedas.

Bronco llegó a Colombia a robarse miradas. Y corazones, seguramente, de aquellos seguidores del diseño y el todoterreno, pues las dos versiones que ya se comercializan en el país ofrecen detalles únicos, que convierten a esta línea en una difícil de comparar, y tracción en sus cuatro ruedas, para demostrar su ADN “indomable”. Conozca las cinco novedades del más reciente lanzamiento de Ford.

Bronco por todas partes

Los conductores del Ford Bronco Sport 4x4 que llegó a Colombia difícilmente encontrarán en este auto el óvalo azul de la casa norteamericana. El heredero del icónico todoterreno ostenta el equino que representa a la referencia en su volante, tapetes, puertas, sillas, entre otras partes. Vale la pena mencionar que, en el exterior, el logotipo del fabricante sobresale únicamente en su parte trasera (baúl), pues sobre la parrilla central resaltan las letras “Bronco”.

4x4, cinco puertas y dos propulsores

En Colombia, por el momento, Ford comercializa a Bronco Sport con carrocería de cinco puertas. Así mismo, fiel a su nombre, la línea mantendrá tracción en sus cuatro ruedas desde la línea de entrada, conocida como Big Bend 4x4, la cual tiene un precio de $129′990.000 y está dotada de un motor EcoBoost de 1.5 litros, 181 hp y 258 Nm de torque. Wildtrack 4x4 es la versión más equipada, tiene un precio de $154′990.000 y equipa un propulsor EcoBoost de 2.0 litros, 250 hp y 376 Nm de torque.

Sobre cualquier superficie

Además de la tracción en las cuatro ruedas, Bronco Sport incorpora siete tipos de manejo que facilitan sobrepasar superficies con, por ejemplo, barro y rocas. El fabricante llama a estas tecnologías G.O.A.T (Goes Over Any Terrain o atraviesa cualquier terreno, en español). Los modos de conducción están calibrados para, en el caso del modo rocas, evitar las vibraciones del volante para facilitar una conducción precisa, algo fundamental al salir del asfalto. No sobra mencionarlo, tanto la suspensión delantera, como la trasera, son independientes.

A prueba de golpes y rayones

Hay que aclararlo, Bronco no es un carro indestructible. Sin embargo, fiel a su ADN 4x4, fue concebido con una pintura resistente a la mayoría de los objetos que puedan generar rayones, comunes en situaciones todo terreno. Del mismo modo, incluye una placa de “deslizamiento” ultra resistente que protege al vehículo de rocas y otros objetos puntiagudos que puedan generar averías bajo el coche. También hay plásticos resistentes en su exterior, los cuales comparten aquella característica ya mencionada que Ford incluyó en las pinturas.

Seguridad y equipamiento al día

Bronco ofrece nueve bolsas de aire en diferentes ubicaciones (rodilla, cortina, tórax, laterales, etc.). La versión más equipada integra una cámara frontal que permite sobrepasar con mayor seguridad las superficies irregulares. Ambas incluyen una de parqueo en la parte posterior. Sus faros delanteros y exploradoras cuentan con tecnología LED y el sistema de infoentretenimiento es de ocho pulgadas y reproduce sonidos en los 10 parlantes, firmados por Bang & Olufsen, que Ford incorporó en el 4x4.

*Próximamente publicaremos una reseña detallada de la nueva Ford Bronco Sport en Colombia, un vehículo al que le sobran detalles y, al parecer, le hacen falta competidores.