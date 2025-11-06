5 novedades del nuevo Renault Boreal

Se espera que su disponibilidad sea en el primer semestre de 2026. Foto: Cortesía

Un motor ya conocido

Este nuevo SUV equipará un motor ya conocido y probado por el público en Colombia. El nuevo Boreal integra el mismo motor de la Duster, el motor turbo 1.3 TCe de 154 hp y 250 Nm, con caja EDC de seis marchas desarrollada junto a Daimler.

Plataforma adaptable

Con mejoras en la rigidez estructural, la eficiencia energética y la integración de tecnologías avanzadas de seguridad (ADAS), este nuevo Renault Boreal estrena la Renault Group Modular Platform (RGMP), una base tecnológica global que permite adaptar el vehículo a diferentes motorizaciones, lo que, según la marca, daría la posibilidad en el futuro de tenerlo en versiones híbridas. Se espera que su disponibilidad sea en el primer semestre de 2026.

¿Por qué Boreal?

Este nuevo SUV es la principal apuesta de Renault en el Salón del Automóvil, que será del 14 al 23 de noviembre. Por eso la firma decidió que Colombia, después de Brasil, donde se están realizando test drive en estos momentos, fuese el primer país en ser presentado, de los 70 países en donde se venderá. Su precio aún no se sabe, pero esperan llegue a ser uno de lo más competitivos en el segmento de las C-SUV.

Conectividad de la mano de Google

Como un diferencial en equipamiento, el nuevo Boreal desarrolló junto a Google, el sistema OpenR Link que integra Google Maps, Google Assistant, Google Play, actualizaciones Over The Air (OTA) y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Esto hace que este SUV de la posibilidad de tener perfiles personalizados vinculados a la llave del vehículo, personalización que va desde altura y distancia del volante y silla, preferencia de aire acondicionado, música, entre otras.

Calidad en el interior

Renault espera que este Boreal destaque ante sus rivales en este segmento de las C-SUV y una de sus fichas está en la calidad del habitáculo y las comodidades que pueda dar. Tiene un sistema de doble pantalla OpenR—dos paneles de 10 pulgadas integrados- además de una palanca e-shifter, que se suma a una ambientación luminosa personalizable con 48 tonos LED, que transforma el espacio según el color que se pida o el modo de conducción. Los materiales suaves al tacto y los asientos delanteros eléctricos con memoria y función de masaje completan una experiencia que Renault espera combine a la perfección confort, diseño y modernidad.