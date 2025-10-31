Mazda CX-60 PHEV: 5 novedades del nuevo SUV enchufable japonés

Foto: Mazda

Para algunos este tipo de hibridación es el futuro de la movilidad. Para Mazda eso ha sido más que suficiente para traer al país uno de sus lanzamientos más destacados: la nueva CX-60 PHEV, el primer híbrido enchufable de la marca.

“Es un modelo que elevó el nivel de nuestro portafolio de SUV tanto en tecnología como en sensaciones de manejo”, afirmaba Ángela López, presidenta de Mazda de Colombia en una entrevista con El Espectador. En este primer contacto, se destaca una personalización en la conducción, como un elevado nivel de equipamiento.

Mayor potencia y desempeño

La gran novedad está bajo el capó: un motor a gasolina SkyActiv-G de 2,5 litros se combina con un motor eléctrico de 100 kW, alcanzando una potencia total de 323 caballos y 500 Nm de torque. Este esquema convierte a la CX-60 PHEV en el modelo más potente de Mazda disponible en Colombia, superando incluso a las versiones de seis cilindros. Además, cuenta con una batería de 17,8 kWh, un tanque de 50 litros y una transmisión automática de ocho velocidades, con tracción total i-Activ AWD.

18 asistencias de conducción

La nueva CX-60 PHEV busca elevar los estándares de seguridad con una completa suite de asistencias a la conducción que incluye 18 funciones i-Activsense, entre ellas iluminación frontal inteligente, asistencia de frenado, monitor de punto ciego, control de crucero adaptativo con función de tráfico y detección de fatiga. El modelo también cuenta con siete airbags, control de tracción y estabilidad, y frenos de disco en las cuatro ruedas, lo que le permitió obtener la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, siendo esta la versión que trajeron a Colombia.

Personalización al conductor

Una de las innovaciones más destacadas es el sistema de personalización del conductor, una función inédita en el segmento. Mediante dos cámaras integradas en la pantalla central, el vehículo reconoce el rostro del conductor y ajusta automáticamente el asiento, los espejos, la temperatura, el volante y otras configuraciones. Esta tecnología busca ofrecer máximo confort y ergonomía, adaptando el entorno de manejo a las preferencias de cada uno. Se hace después de ingresar la estatura del conductor. Según la marca es posible guardar más de 250 configuraciones diferentes.

¿Modo 100 % eléctrico?

Esta primera versión híbrida enchufable de Mazda en el país permite recorrer hasta 76 kilómetros en modo 100 % eléctrico, ideal para desplazamientos urbanos sin emisiones. El vehículo también cuenta con un sistema de carga, que funciona mejor en el modo “normal” de manejo, y que usando la frenada regenerativa, ayuda a que la carga sea la suficiente para moverse en ciudad. En el tablero se indica cuando el porcentaje de carga de la batería disminuye por el uso, y también cuando se logra cargar.

Equipamiento versión Japón

Ofrece un interior refinado con cuero Nappa perforado, molduras metalizadas y pantallas digitales de 12,3 pulgadas, además de un sistema de sonido Bose Premium de 12 parlantes. El equipamiento incluye techo panorámico, climatizador bizona, portón posterior eléctrico con función manos libres, cámaras 360° y cargador inalámbrico. la Mazda CX-60 PHEV es fabricada y ensamblada totalmente en Japón.

El precio de la Mazda CX-60 PHEV en su única versión Grand Touring Signature es de $265.300.000.