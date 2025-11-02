Nissan apuesta por una reestructuración inteligente

Ivan Espinosa, CEO de Nissan. Foto: EFE - KIYOSHI OTA

Los nipones y su liderazgo en cada segmento del mercado. Es imposible mencionar un vehículo que, por ejemplo, sobresalga en el rubro de los todoterrenos sin pensar en algún fabricante japonés. Lo mismo ocurre al imaginar un urbano fiable y compacto, pero con un generoso espacio interior y, por supuesto, fiable… por lo menos tres o cuatro marcas de ese país asiático vienen a la mente.

Cada dos años, Japón reúne las más recientes novedades e innovaciones de sus fabricantes de carros en Tokio, durante el Japan Mobility Show. En 2025 Nissan fue protagonista de la cita automotriz, al anunciar el regreso de la línea Patrol al país nipón, el rediseño de su hoy icónico eléctrico Leaf y la materialización de sus alianzas con Renault, al exponer el Micra EV, y con Dongfeng, de la mano del N7.

El escenario configurado por Nissan rindió homenaje al impacto cultural del manga japonés en el mundo. Contó con un diseño en blanco y negro y tuvo como pilares las palabras “cultura, creación y futuro”. Afirmaron que tienen un compromiso con la “creatividad y las soluciones de movilidad visionarias”.

Ahora bien, la marca deposita su confianza para lograr una reestructuración inteligente en cada uno de sus lanzamientos. Un proceso con el que su CEO, Iván Espinosa, busca “ajustar la capacidad instalada, mantener el posicionamiento de la marca”, apostar por los eléctricos y su tecnología e-Power, así como enfocarse en Latinoamérica.

Así, pese a los anuncios sobre recortes en los últimos meses, Nissan demuestra que no busca ser una compañía más pequeña. La marca afirma que se trata de una estrategia que redimensiona sus operaciones para hacerlas más sostenibles, conservando el ADN de la marca, explorando segmentos y confiando en las bondades de su tecnología e-Power.

“Teníamos una capacidad diseñada para vender ocho millones de coches hace 10 años. nunca llegamos a ese número. Hoy ajustamos la capacidad instalada y el costo fijo, pero sin cambiar la oferta ni el posicionamiento de la marca. No vemos el futuro en blanco y negro. Seguiremos ofreciendo tres tecnologías: eléctricos, e-Power e impulsores de combustión, la estrategia está centrada en el consumidor”, explicó Espinosa.

Un producto para cada región

La presentación de vehículos como Micra y N7 demuestran el enfoque de la marca en colaborar con otros fabricantes para consolidar productos que se acoplen a las necesidades de cada región. El segundo de estos, por ejemplo, es un sedán eléctrico del segmento prémium, dirigido, por el momento, al mercado chino.

Poco se asemeja el N7 a los demás autos de Nissan en el mundo, pero es la respuesta a las demandas del consumidor chino: sedán, espacioso, eléctrico, conectado y con más de 600 kilómetros de autonomía por carga completa.

Un ejercicio similar fue anunciado por Espinosa durante el Japan Mobility Show. El directivo informó que Nissan se prepara para fabricar en Brasil un SUV de entrada con el que buscarían aumentar su participación en América Latina. El nombre del vehículo es Kait, hará parte de la familia Kicks y es el proyecto con el que la marca ha invertido USD 40 millones en el complejo industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro.

El nuevo SUV no solo se comercializará en Brasil, sino que también será exportado a más de 20 países, de los cuales se confirmó a México y posiblemente llegará a Colombia. Sus especificaciones no fueron develadas y la firma asegura que el vehículo es la respuesta a la “creciente demanda de vehículos innovadores y adaptados a las necesidades del consumidor latinoamericano”.

Nissan trabaja por una reinvención de sus procesos y operaciones mientras apuesta por conservar las cualidades que le han dado durante tantos años un nombre en la industria. Hay que prestar atención a sus próximos anuncios y lanzamientos en la región y en Colombia para ver la transformación de una marca que espera conservar su ADN en el proceso.