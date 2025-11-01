Así fue el Toyota Gazoo Racing Day 2025

Las miradas estuvieron puestas en el Toyota GR Yaris, que cuenta con un motor turboalimentado de 1.6 L. Foto: Cortesía

Con más de seis décadas de trayectoria en el automovilismo mundial, Toyota Gazoo Racing encarna el espíritu deportivo y competitivo de la marca japonesa. En Colombia, esta línea —que llegó al país en 2022— se ha consolidado como un referente entre los aficionados a la adrenalina, la velocidad y la innovación.

Ese ADN se vivió a plenitud durante el Toyota Gazoo Racing Day 2025, realizado en el Autódromo de Tocancipá. Pilotos, periodistas e invitados especiales participaron en una jornada diseñada para experimentar de primera mano la filosofía deportiva de Toyota, en un entorno donde la emoción, la precisión y la tecnología se combinan para llevar la experiencia de las pistas a la vida cotidiana.

Las miradas estuvieron puestas en el Toyota GR Yaris, que cuenta con un motor turboalimentado de 1.6 L, capaz de llegar a los 268 caballos de potencia y 370 Nm de torque. Una potencia que se pudo sentir en cada una de las curvas y circuitos diseñados en el Autódromo. Pruebas de slalom, velocidad y una ruta 4x4 sacaron lo mejor de estos autos.

Gazoo Racing ha significado el retorno de los nipones al desarrollo de autos deportivos. Durante la jornada, se pusieron a prueba modelos como Hilux GRS, GR86 y Corolla GR-S, sintiendo lo mejor del alto rendimiento de los vehículos Toyota, que llegaron en 2022.

En la región, Toyota Gazoo Racing compite como equipo en el TC 2000 Argentina, Super Turismo en Uruguay, en el Turismo Carretera de Argentina y el Stock Car Brasil, además de hacer parte del Camino del Inca, el rally peruano más importante de ese país y del Rally Team Toyotoshi. Igualmente, es el patrocinador oficial del WRC Chile y el WRC Paraguay.