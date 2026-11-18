Volkswagen Golf GTI. Foto: Gabriel_Barrera

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Exterior

A primera vista, el hatchback deportivo de Volkswagen demuestra una clara propuesta que se inclina hacia la deportividad. Sobresale su sistema lumínico en tecnología LED, sus rines bitono de 18 pulgadas, una parilla tipo panal que reposa debajo del lugar en el que se ubica la placa, así como una franja roja en su parte frontal y las siglas GTI que hacen un guiño a su rendimiento y potencia.

Volkswagen Golf GTI. Foto: Cortesía

Tren motor

El Volkswagen Golf GTI que la marca germana presentó en Colombia funciona con un motor turboalimentado de dos litros. El bloque entrega una potencia de 261 caballos y hasta 370 Nm de torque. El tren motor se complementa con una transmisión automática tipo DSG -de doble embrague- y siete velocidades. La ficha señala una aceleración de 0 a 100 km/h en los 5.9 segundos.

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Dentro de la cabina

El Golf GTI incluye dentro de su cabina un sistema multimedia con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, así como un panel de instrumentos digital de 10,25”. Suma un punto de carga inalámbrico para celulares, dos puntos USB Tipo C, así como un sistema de sonido firmado por Harman Kardon y asientos deportivos tapizados en cuero.

Volkswagen Golf GTI. Foto: Gabriel_Barrera

Seguridad

El paquete de seguridad presente en el Volkswagen Golf GTI que llegó al país incluye siete bolsas de aire, frenos de disco en cada una de sus ruedas, monitoreo de presión de los neumáticos, monitoreo de peatones y ciclistas, supervisión de punto ciego, cámara de reversa, sensores de estacionamiento, entre otros.

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¿Cuándo estará disponible?

Aunque la marca presentó el Golf GTI en el Salón del Automóvil de Bogotá, aún no se confirma su precio. Volkswagen señaló que el anuncio celebra los 50 años de historia de la línea; mientras que afirmó que su disponibilidad comercial está prevista para 2027.