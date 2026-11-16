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El icónico Renault 4 regresó a Colombia: ahora 100 % eléctrico

El vehículo fue presentado en el Salón del Automóvil de Bogotá. Conozca su precio y novedades.

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Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
Renault 4 E-Tech.
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Foto: Cortesía

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Renault aprovechó su participación en el Salón del Automóvil de Bogotá 2026 para presentar el Renault 4 E-Tech -eléctrico-. La reinvención del “amigo fiel” hace presencia en la cita automotriz más importante del año en Colombia, con su estética retro y un sistema de propulsión cero emisiones.

El Renault e E-Tech debutó mundialmente en su país de origen, Francia, donde fue una de las principales novedades de la marca del rombo en el Salón del Automóvil de París 2024. El compacto hizo su tuvo su primera aparición en Colombia en 2026, durante la Feria de las Flores de Medellín 2026. Ahora inicia su comercialización -con unidades limitadas- en el Salón del Automóvil de Bogotá.

Renault 4 E-Tech.
Renault 4 E-Tech.
Foto: Cortesía

El “amigo fiel” en su reinvención eléctrica tiene una longitud de 4.1 metros, 1.8 m de ancho y su altura es de 1.5 m. Su distancia entre ejes llega a los 2.6 metros, mientras que su altura al piso fue configurada en los 18.1 centímetros.

El tren motor que da vida al Renault 4 E-Tech incluye una batería de 40 kWh. Su potencia es de 120 caballos, mientras que el torque llega a los 245 Nm. Según el fabricante, el compacto eléctrico permite una autonomía de hasta 409 kilómetros, según el ciclo WLTP.

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Durante el anuncio de lanzamiento en Bogotá, la marca señaló que el Renault 4 E-Tech funciona con 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (Adas), centro multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas -con integración de Google-, panel de instrumentos digital con las mismas dimensiones.

Renault 4 E-Tech.
Renault 4 E-Tech.
Foto: Cortesía

“La llegada del Renault 4 E-Tech eléctrico es una muestra del cariño que sentimos por Colombia. Sabemos lo que este modelo significa para varias generaciones y nos emociona traerlo de vuelta, ahora con una propuesta 100 % eléctrica”, dijo Sara Betancur, gerente de marketing de Renault-Sofasa.

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Las primeras 50 unidades del Renault 4 E-Tech están disponibles en preventa a un precio de COP 100.000.000. La marca afirmó que “las primeras entregas están previstas para mayo de 2027”.

Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda. nefernandez@elespectador.com

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