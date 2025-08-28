Autoshow Colombia 2025: la feria de carros clásicos y superdeportivos en Medellín

La muestra central rendirá homenaje a la historia, la velocidad y la innovación con más de 180 automóviles. Foto: Cortesía Prisma Gestión Empresarial

Del 29 al 31 de agosto, el Pabellón Amarillo y la Zona de Espectáculos de Plaza Mayor Medellín se transformarán en el escenario de AutoShow Colombia 2025, un evento que pretende ir más allá de una feria de carros tradicional. Durante tres días, los visitantes podrán recorrer un universo temático en torno al motor, con espacios que integran lanzamientos, arte, tecnología, música, cultura y actividades diseñadas para todo tipo de público.

La organización está a cargo de Prisma Gestión Empresarial, responsables de la Feria de las 2 Ruedas y Expo2Ruedas Bogotá, quienes buscan replicar en esta nueva propuesta un ambiente de festival que conecte tanto a aficionados como a profesionales de la industria.

La muestra central rendirá homenaje a la historia, la velocidad y la innovación con más de 180 automóviles, entre clásicos, deportivos, de lujo y de colección, en una puesta en escena que transportará al público por diferentes culturas automotrices, con ambientaciones inspiradas en Japón, Estados Unidos y Europa.

En diálogo con El Espectador, Guillermo Pajón Carmona, director de AutoShow Colombia 2025, explicó que la feria nació inspirada en los apasionados por los vehículos, bajo el eslogan “Donde los motores encienden emociones”. Su objetivo, indicó, es brindar un espacio donde coleccionistas, clubes, creadores de contenido y entusiastas puedan compartir conocimientos y exhibir automóviles icónicos y aspiracionales que han marcado generaciones.

El directivo también resaltó que la feria será un escenario estratégico para los profesionales del sector, quienes encontrarán lo más reciente en detailing, personalización, wrapping, accesorios, servicios de lujo y vehículos de última generación. A ello se suma la dimensión familiar del evento, con actividades culturales, pasarelas de vehículos y exhibiciones temáticas que buscan ofrecer una experiencia integral para todos los asistentes.

Con la participación de más de 25 marcas expositoras, entre ellas BYD, Hyundai, Cupra, GAC, Chevrolet, Isuzu, Renault y Auteco, AutoShow Colombia 2025 se perfila también como una gran vitrina comercial. Para los expositores, según Pajón, representa una oportunidad única de establecer contacto directo con un público que llega con disposición de compra, impulsando la comercialización de vehículos, productos especializados y servicios relacionados con el sector automotor.

Una programación cargada de experiencias

La agenda de AutoShow 2025 combinará entretenimiento, conocimiento y cultura automotriz. Los visitantes podrán disfrutar de experiencias interactivas como los simuladores Xtreme Cars, la Pasarela AutoShow —con desfiles de modelos clásicos y de última generación— y la intervención en vivo de la artista plástica Laura Lozano, quien transformará un vehículo en una pieza de arte automotriz única en el país.

El componente académico también tendrá un papel central, con charlas y conversatorios en los que líderes de la industria, deportistas y creadores de contenido compartirán sus conocimientos, historias y visiones sobre el presente y futuro del sector. Cada jornada cerrará con presentaciones musicales, y el domingo 31 de agosto, desde las 8:00 a. m., los fanáticos de la velocidad podrán seguir en vivo la transmisión del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en la tarima principal de Plaza Mayor.

En total, la feria ofrecerá más de 60 actividades para el público, la exhibición de automóviles en varias categorías y una zona comercial que busca dinamizar el sector. Pajón destacó, además, la importancia de la campaña de seguridad vial “Te Queremos Vivo”, realizada en alianza con la Alcaldía de Medellín, que espera impactar al menos al 60 % de los asistentes. “Con una expectativa superior a 15.000 visitantes, AutoShow Colombia 2025 se perfila como el evento automotor más relevante del año en la ciudad”, añadió el directivo.

Horarios y boletería

Esta feria abrirá sus puertas durante tres días con horarios diferenciados para que los asistentes disfruten plenamente de la programación:

Viernes 29 de agosto: 11:00 a. m. – 8:00 p. m.

Sábado 30 de agosto: 11:00 a. m. – 8:00 p. m.

Domingo 31 de agosto:

Zona Exterior: desde las 7:00 a. m.

Pabellón Amarillo: desde las 10:00 a. m.

Cierre general de la feria: 7:00 p. m.

Las entradas están disponibles en Ticket Express o en las taquillas ubicadas al ingreso del evento. El valor de la boleta es de $35.000 y corresponde a un día de feria.

