LG revivió el Wallpaper TV, el televisor más delgado del mundo: ¿cuánto mide, cómo funciona?

Este modelo retoma el emblemático diseño Wallpaper introducido por LG en 2017. Foto: LG Electronics

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el CES 2026, LG Electronics presentó su más reciente gama de televisores OLED, encabezada por el regreso de un ícono: el LG OLED evo W6 True Wireless Wallpaper TV.

Este modelo retoma el emblemático diseño Wallpaper introducido por LG en 2017, ahora combinado con conectividad True Wireless y con la innovación de imagen más avanzada desarrollada por la compañía hasta la fecha: la tecnología Hyper Radiant Color.

En el marco de sus 13 años consecutivos de liderazgo global en OLED, LG vuelve a marcar el estándar de excelencia en pantallas de próxima generación con su portafolio completo OLED evo 2026, impulsado por esta nueva tecnología de color y brillo.

Puede leer: Así era el LG TV W7 con 2,57 mm de grosor

¿Cómo funciona?

Al frente de la línea 2026 se encuentra el LG OLED evo W6, concebido para integrarse de forma natural en el espacio y dejar como protagonista únicamente la experiencia visual.

Su cuerpo ultradelgado de nueve milímetros es el resultado de una minuciosa miniaturización de componentes esenciales y de una completa reingeniería de su arquitectura interna, logrando una silueta elegante y liviana sin comprometer la integridad estructural.

Un soporte de pared mejorado permite que el televisor se instale completamente a ras de la pared, de borde a borde, reforzando la estética tipo papel tapiz que define al Wallpaper TV.

Le recomendamos: RayNeo Air 4 Pro: las nuevas gafas de realidad aumentada pensadas para ver series y jugar

La tecnología True Wireless de LG otorga mayor libertad de instalación al permitir ubicar el televisor prácticamente en cualquier punto de la habitación.

Todas las entradas de conexión se concentran en la Zero Connect Box, que puede colocarse hasta a 10 metros de distancia, preservando así el diseño minimalista y la notable delgadez del equipo.

Gracias a esta combinación de diseño sofisticado y conectividad inalámbrica avanzada, el Wallpaper TV transmite de forma inalámbrica video y audio 4K sin pérdidas, posicionándose como el televisor OLED True Wireless más delgado del mundo y demostrando que una silueta ultrafina no implica sacrificar la calidad de la experiencia visual.

¿Qué es la tecnología Hyper Radiant Color?

LG introduce un nuevo referente para la próxima generación OLED con su tecnología Hyper Radiant Color, diseñada para llevar el negro, el color y el brillo al máximo nivel, al tiempo que reduce significativamente los reflejos.

Esta evolución convierte al Wallpaper TV en el OLED más brillante de LG hasta ahora. Impulsado por Brightness Booster Ultra, alcanza niveles de luminancia hasta 3,9 veces superiores a los de los OLED convencionales.

Para garantizar que este mayor brillo se mantenga impecable en cualquier entorno, el televisor incorpora una pantalla especialmente diseñada para ofrecer la menor reflectancia dentro del portafolio de LG, lo que le valió la certificación Reflection Free Premium de Intertek, la primera de su tipo en la industria.

Con este avance, los usuarios pueden disfrutar de los Negros Perfectos y Colores Perfectos que caracterizan a los televisores LG OLED verificados por UL Solutions, ahora sin distracciones, incluso en espacios con alta iluminación ambiental.

El desempeño visual está orquestado por el nuevo procesador AI α (Alpha) 11 Gen3, que integra una Unidad de Procesamiento Neural (NPU) 5,6 veces más potente.

Un papel tápiz

LG Gallery+ complementa la experiencia del Wallpaper TV al permitir que los usuarios adapten su espacio a sus preferencias estéticas. El servicio transforma la pantalla en un elemento decorativo activo que contribuye a definir la atmósfera del hogar.

Con acceso a más de 4.500 visuales —que incluyen escenas cinematográficas, gráficos de videojuegos, colecciones personales de fotografías e imágenes creadas mediante IA generativa—, LG Gallery+ convierte el televisor en una herramienta de autoexpresión y diseño interior.

La experiencia se refuerza con música de fondo que ajusta el estado de ánimo, elevando el rol del televisor más allá del entretenimiento tradicional. El servicio está disponible en toda la gama de televisores LG, incluido el Wallpaper TV.

Lo más leído: Estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus en enero de 2026

Rendimiento avanzado para videojuegos

LG mantiene su liderazgo en el segmento de televisores para gaming con funciones orientadas al alto rendimiento. El Wallpaper TV, junto con los modelos OLED evo 2026, soporta una tasa de refresco de hasta 4K a 165 Hz y es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, garantizando una experiencia de juego ultrafluida y sin desgarros de imagen.

Con un tiempo de respuesta de píxeles de 0,1 ms y el Modo de Baja Latencia Automática (ALLM), estas pantallas ofrecen la precisión y velocidad de respuesta que demandan los jugadores más exigentes.

Experiencia de TV con IA personalizada

La visión de LG para la experiencia televisiva se centra en la ultra personalización a través de su plataforma webOS. Este año, gracias a la función Voice ID, los usuarios acceden a una pantalla de inicio personalizada denominada “Mi página”. Con un simple comando de voz, el televisor reconoce al usuario y ajusta automáticamente la interfaz, los widgets y las aplicaciones según su perfil, incluso si otro miembro del hogar estaba utilizando el equipo previamente.

La experiencia se potencia con capacidades multi-IA que integran Google Gemini y Microsoft Copilot, permitiendo a los usuarios formular consultas y recibir respuestas personalizadas. Un Concierge de IA mejorado facilita la exploración de información relacionada con el contenido que se está viendo, minimizando interrupciones.

Mediante comandos de voz o el Magic Remote, los usuarios también pueden acceder a la función “In This Scene”, que ofrece detalles del reparto, contenido relacionado y, como novedad, la generación de imágenes mediante IA.

Todo este ecosistema está respaldado por LG Shield, ganador del Premio a la Innovación CES 2026, que protege los datos de los usuarios mediante cifrado avanzado y múltiples capas de seguridad, garantizando experiencias personalizadas con total tranquilidad.

“El Wallpaper TV representa la convergencia entre nuestro liderazgo en True Wireless, la innovación en factor de forma y 13 años de dominio en OLED”, afirmó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.