Estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus en enero de 2026

Dos de los videojuegos que llegarán a los servicios por suscripción más importantes de las consolas. Star Wars Outlaws a Xbox Game Pass y Need For Speed: Unbound a PlayStation Plus. Foto: Canva

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Comienza 2026 y como ya es costumbre en el mundo de los videojuegos, dos de los servicios por suscripción más importantes del mercado actualizan su lista de juegos disponibles para todos sus clientes. Se trata de Xbox Game Pass y PlayStation Plus.

El primero, aunque tuvo un cierre de 2025 turbulento por cuenta de una brusca subida de precio, se mantuvo como la mejor membresía en la industria. Por su parte, el segundo se consolidó en el segundo lugar gracias a los exclusivos de PlayStation.

Ahora, es el turno para los nuevos títulos que aterrizan tanto en Xbox Game Pass como en PlayStation Plus en enero de 2026. Un mes que puede ir perfilando como serán las cosas con estos dos servicios en este nuevo año que comienza.

Un año más que importante, pues es el primero en la cuenta regresiva para dar el salto a la décima generación de videoconsolas. Además, si todo sale tal como los gamers esperan, Rockstar Games por fin le presentará al mundo su GTA VI.

Videojuegos en Xbox Game Pass para 2026

A partir del 7 de enero

Atomfall (disponible para nube, PC, ROG Xbox Ally y Xbox Series X|S)

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (nube, PC y Xbox Series X|S)

Rematch (nube, PC y Xbox Series X|S)

Lost in Random: The Eternal Die (nube, PC, ROG Xbox Ally y Xbox Series X|S)

8 de enero

Final Fantasy Pixel Remaster (disponible para nube, PC y Xbox Series X|S)

9 de enero

Little Nightmares Enhanced Edition (nube, PC, ROG Xbox Ally y Xbox Series X|S)

Brews & Bastards (disponible para nube, PC y Xbox Series X|S)

Disponibles a partir del 13 de enero

Star Wars Outlaws (nube, PC y Xbox Series X|S)

15 de enero

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (disponible para nube, PC, ROG Xbox Ally y Xbox Series X|S)

Descargable el 20 de enero

MIO: Memories in Orbit (nube, PC, ROG Xbox Ally y Xbox Series X|S)

Resident Evil Village (disponible en la nube, PC, Xbox One y Xbox Series X|S)

Cada entrega está disponible para uno, varios o todos los planes disponibles en Xbox Game Pass. Es importante que cada jugador interesado en alguno de estos juegos verifique su disponibilidad en el plan que posea: Essential, Premium o Ultimate.

Videojuegos en PlayStation Plus para 2026

Need For Speed Unbound (versión para PS5)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (versión PS5 y PS4)

Core Keeper (versión para PS5 y PS4) El Espectador sobre este juego (versión para PS5 y PS4) aquí puede ver una reseña desobre este juego

Todos estos videojuegos están disponibles a partir de hoy martes 6 de enero de 2026 para su descarga en la PlayStation Store. Vale la pena recordar que estos son de los últimos títulos que están disponibles para todos los jugadores de PlayStation 4.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.