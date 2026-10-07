BMW iX3 en Colombia: precio, autonomía, potencia y características

BMW iX3 en Colombia Foto: Camo Diaz

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Corazón eléctrico

El BMW iX3 funciona con una batería con una capacidad de 108,7 kWh. El componente eléctrico permite que el vehículo de los germanos logre una autonomía de hasta 805 kilómetros, según el ciclo WLTP. Su tiempo de carga del 10 % al 80 % anunciado en ficha, con carga rápida, está en 56 minutos. Con carga AC 7,4 kW -cargador casero, tipo wallbox- está en las 16 horas con 45 minutos.

Tamaño

Vale la pena señalar que la iX3 tiene mayores dimensiones que la X3 a gasolina. Así, el SUV eléctrico tiene 4.782 mm de largo, 1.895 de ancho, 1.635 de alto y su distancia entre ejes llega a los 2.897. Su maletero tiene un volumen de 520 litros y el compartimiento frontal 58 L.

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BMW iX3 en Colombia Foto: Cortesía Autogermana

Equipo

Afuera sobresale su parrilla iluminada a la que la marca llama BMW Iconic Glow y sus rines bitono de 21”. Adentro, uno de sus componentes más llamativos es el BMW Panoramic iDrive con BMW Panoramic Vision, el cual se proyecta en la parte inferior del parabrisa. Además, suma un centro multimedia con pantalla táctil de 17.2”, cuatro puertos USB, sistema de sonido con 13 parlantes firmado por Harman Kardon, sillas delanteras con ajuste eléctrico, volante con calefacción, entre otros.

Cifras

El eléctrico que se suma al portafolio del fabricante alemán entrega una potencia de 469 caballos. Su torque, inmediato por la naturaleza de su tren motor cero emisiones, es de 645 Nm. Su velocidad máxima está configurada en los 210 km/h y su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 4.9 segundos. Vale la pena señalar que funciona con tracción en las cuatro ruedas (xDrive).

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Seguridad

La configuración en seguridad que la marca incluyó en el iX3 incluye siete bolsas de aire, ABS, asistente de salida y cambio de carril, asistente de parada y evasión de emergencia, prevención de colisión y aviso de cruce con freno, asistente frontal con función de frenado, control crucero adaptativo, entre otros.

BMW iX3 en Colombia Foto: Cortesía

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Precio

El BMW iX3 se comercializa en un precio de COP 320.000.000, en la versión iX3 40 M Sport. La variante X3 50 xDrive M Sport se vende a un precio de COP 380.000.000.