“Colombia definitivamente se convirtió en un país de motociclistas”: Autocolombiana

KTM es una de las marcas de Autocolombiana. En septiembre matricularon 591 unidades. Foto: Cortesía

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Al igual que el de autos, el mercado de motocicletas es cada vez más diverso en orígenes, segmentos y precios. La oferta se encuentra con una demanda que llegó a 1.026.266 unidades vendidas entre enero y septiembre de 2026, un 28,26 % más que en el mismo periodo de 2025.

En 2026, Autocolombiana cumple 10 años, con un portafolio compuesto por marcas que participan en distintos segmentos, como KTM, Husqvarna, GASGAS, MV Agusta, Polaris, CFMOTO y BMC, entre otras. Nicolás Upegui, gerente general de la compañía, habla sobre la actualidad del mercado, sus proyecciones de ventas y las nuevas exigencias de los consumidores.

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Autocolombiana cumple 10 años. ¿Cómo ha cambiado el negocio de las motos en Colombia y cómo tuvo que cambiar la compañía para mantenerse vigente?

Ha cambiado bastante. Sobre todo, ha crecido muchísimo y también se ha desarrollado. El mercado colombiano de motocicletas está dentro del top 10 del mundo en volumen de motos vendidas anualmente, habiendo llegado el año pasado aproximadamente a 1.100.000 unidades y apuntando este año a 1.400.000. El cliente colombiano cada vez exige más. Las motos tienen que incorporar la última tecnología. Nuestra legislación también exige tecnologías como frenos ABS, controles de tracción y ese tipo de elementos, además de las regulaciones relacionadas con las llantas. Siempre hay un enfoque muy fuerte en la seguridad. Para nosotros eso es importante porque al tener marcas premium en Autocolombiana, buscamos ofrecer lo último en tecnología y estar a la vanguardia de lo que está llegando al mercado internacional, no solamente a Colombia.

KTM, Husqvarna, entre las otras marcas de Autocolombiana, han crecido en el país. ¿A qué se debe esta dinámica? ¿Al mercado o a una estrategia de la compañia?

Yo creo que hoy en día hay una combinación entre las dos cosas. Trabajar en un mercado que viene creciendo es como ir en un avión con viento de cola: rinde un poquito más. Pero también está la estrategia y lo que hay que hacer para aprovechar ese crecimiento. En Autocolombiana nos enfocamos mucho en eso, porque el ADN de nuestra organización es precisamente trabajar las marcas basados en la experiencia que nos dicta el ADN de cada una. Acá tenemos una marca deportiva, una marca que se preocupa mucho por el deporte. Tenemos motocross, enduro y motos de aventura. Husqvarna es una marca un poquito diferente, más pionera en temas de tecnología, un poco más de alta gama, más tranquila y con una propuesta diferente. Cada una debe tener su espacio en el momento en que se comunica, en que se trabaja y en el que sale a atacar un mercado que, en este caso, afortunadamente, ha sido un mercado que en estos últimos años ha ido creciendo de manera exponencial.

¿Qué motos nuevas van a llegar a Colombia próximamente?

Lo próximo que tenemos es la KTM 690 Rally, una moto que el mercado está esperando con ansias, igual que nosotros. Es una moto de aventura que me atrevería a decir que va a ser una de las más deseadas, no solamente en el mercado colombiano, sino internacionalmente.

¿Hay alguna marca o segmento que estén preparando para incorporar a su portafolio?

En este momento no. Estamos en una etapa de consolidación. Tenemos todavía marcas muy jóvenes que están evolucionando y trabajando en fortalecerlas.

CFMOTO ha ganado terreno con una propuesta de tecnología y precio muy competitiva. ¿Cómo responden a esa nueva competencia y dónde cree que está la batalla más importante?

La batalla más importante está precisamente donde CFMOTO es más fuerte: la mediana cilindrada. La alta cilindrada está muy concentrada, mientras que la baja está muy competida y con muchos productos donde, digámoslo así, la competencia por precio es muy fuerte. La mediana cilindrada es donde están llegando las últimas tecnologías y donde todas las marcas tienen una competencia importante. Se habla mucho de tecnología y precio, pero no solamente es eso. La calidad de los productos chinos que estamos viendo hoy en día es impresionante. Están al nivel de los europeos, de los indios, de los japoneses y de todas las procedencias de vehículos. Ahí estamos jugando muy fuerte con CFMOTO, que viene muy bien, creciendo mucho y con muchas buenas noticias para el futuro.

¿Cómo se está comportando el mercado colombiano y qué están haciendo desde Autocolombiana para responder a esta dinámica?

Es un mercado que crece de manera abismal. Este año aparenta ser un año de 1.400.000 motos, o algo muy cercano. Colombia se convirtió en un país de motociclistas, con un motociclismo que crece y que acepta muy bien la motocicleta. Tenemos que poner un poquito cada uno de nosotros, nuestro grano de arena. También estamos haciendo campañas de seguridad vial, donde queremos promover el buen comportamiento en las calles.

¿Cuál es la meta para este año?

Es llegar a 15.000 unidades en el total de nuestro portafolio. De pronto, no es lo que se va a ver en el RUNT, porque tenemos muchos vehículos que no se matriculan, pero esperamos poner en el mercado mínimo 15.000 unidades.

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¿Cuáles son esos vehículos que no se matriculan?

Las motos de motocross, las de enduro y los vehículos utilitarios. La gran mayoría de ellos no se matriculan porque no lo necesitan. Son vehículos que una persona puede usar en un ingenio, en una finca y demás.