BYD superó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos en 2025

Tesla cerró el último trimestre de 2025 con ventas por debajo de lo previsto y perdió el liderazgo mundial en vehículos eléctricos frente al fabricante chino BYD, que pasó a encabezar el ranking anual del sector.

La compañía estadounidense entregó 418.227 vehículos entre octubre y diciembre, una cifra que elevó sus ventas anuales a cerca de 1,64 millones de unidades.

El resultado quedó por debajo de las expectativas del mercado: el consenso de analistas recopilado por FactSet proyectaba unas 449.000 entregas para el trimestre.

Un día antes, BYD había informado ventas anuales por 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025, consolidando su ascenso en un mercado cada vez más competitivo.

Presión interna y competencia externa

Según AFP, analistas del sector señalan que la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos tardará en estabilizarse tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares, que dejó de aplicarse a finales de septiembre de 2025. Incluso antes de esa medida, Tesla ya mostraba señales de debilidad en mercados clave.

A esto se sumaron factores externos. El respaldo público de Elon Musk al presidente Donald Trump y a figuras políticas de extrema derecha generó tensiones que impactaron la percepción de la marca en algunos mercados.

En paralelo, Tesla ha enfrentado una competencia cada vez más fuerte, tanto de fabricantes chinos —con BYD a la cabeza— como de grandes grupos europeos.

El ascenso sostenido de BYD

Con sede en Shenzhen, BYD —conocida en chino como “Biyadi” y por su lema en inglés Build Your Dreams (Construye tus sueños)— fue fundada en 1995 y comenzó su trayectoria como fabricante de baterías. Hoy domina el mercado chino de vehículos de “nueva energía”, una categoría que incluye tanto autos totalmente eléctricos como híbridos enchufables.

China, el mayor mercado mundial para este tipo de vehículos, ha sido clave para su crecimiento. Sin embargo, el grupo busca expandirse fuera del país, en un contexto en el que los consumidores chinos son cada vez más sensibles al precio, lo que presiona los márgenes de rentabilidad.

Pese a los elevados aranceles que enfrentan los fabricantes chinos en Estados Unidos, BYD ha logrado crecer en regiones como el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024, Tesla había logrado imponerse por un margen mínimo: 1,79 millones de vehículos vendidos frente a 1,76 millones de BYD.

Reacción del mercado

Las cifras no pasaron desapercibidas en Wall Street. Las acciones de Tesla cerraron la jornada del viernes con una caída del 2,6 % en la Bolsa de Nueva York.

Aun así, algunos analistas relativizaron el golpe. Dan Ives, de Wedbush Securities, señaló que el resultado trimestral fue mejor de lo que anticipaban los escenarios más pesimistas.

Ives advirtió que Tesla opera en un “entorno de demanda más complejo” tras el fin de los incentivos fiscales y que Europa sigue siendo un obstáculo por las dificultades regulatorias.

No obstante, destacó que las ventas en mercados más pequeños y emergentes han empezado a crecer por encima de lo esperado, compensando parcialmente las caídas en China y Europa.

