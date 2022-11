Carros usados: 5 claves para una compra acertada

En Colombia se han realizado 924.516 traspasos de enero a octubre de 2022, un 2,4 % más que en el mismo período de 2021 (902.414). Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

El papel de los usados tomó protagonismo en el primer semestre de 2022, cuando los traspasos superaron el medio millón de trámites y algunos auguraban un cierre de año cercano a 1’300.000 unidades que cambiaron de dueño.

En la segunda mitad del año el ritmo parece haber disminuido, llegando, en octubre, a las 924.516 unidades; un 2,4 % por encima de los números presentados en el mismo período del año anterior, cuando fue de 902.414 (fuente Andemos).

Lo cierto es que la demanda de usados sigue al alza, en parte, como resultado de la escasez de unidades cero kilómetros en Colombia y el mundo. La causa: un enorme listado de eventos que enmarcan aún a las industrias globales, como conflictos bélicos y la necesidad de minerales y componentes con baja disponibilidad.

Haga una compra acertada

Un primer paso para hacer una compra acertada es reconocer para qué quiere el vehículo, conocer los procedimientos e informarse de las estafas más comunes al comprar un carro usado, un listado de malas prácticas entre las que se encuentran carros “gemeleados” y carros con daños irreparables que son vendidos como si no lo estuvieran.

Entre los principales factores para hacer una compra acertada de un carro usado, Reinaldo Ortiz, presidente de Asousados, recomienda hacer el negocio con un concesionario o alguien de confianza. “Al comprar en un concesionario conocido minimiza el riesgo de ser estafado, los concesionarios son vigilados por la SIC, así como al comprarlo a una persona de confianza evita riesgos documentales o de tradición”, señala Ortiz.

En segundo lugar, el especialista menciona la revisión de los antecedentes del carro, comprobables en centros especializados, como la Dijín, entre otros. “Verificar antecedentes evita riesgos de fraude, gemelo, robo, estafa, pignoraciones, embargos entre otras posibilidades”, explica.

El tercer factor es vital, porque de su resultado depende, en gran medida, la fiabilidad y seguridad que entrega el carro a sus ocupantes y transeúntes: la revisión de estructura y mecánica que se revisa en un peritaje. “Una verificación evita que le vendan un carro maquillado, que puede convertirse en un dolor de cabeza”.

Para el cuarto punto, es primordial tener seguridad de que quien venda el vehículo sea el propietario. “Valide que el vendedor sea el propietario o esté autorizado para vender el vehículo. Verificar el propietario evita que usted termine involucrado en algún ilícito, ya que al comprar algo que podría ser ilegal podría enredarlo en problemas legales”, advierte.

Para concluir, un punto no menos importante: realice el traspaso, no lo deje abierto. “Realizar el trámite le da la tranquilidad de tener ya el carro a su nombre y no cargar lo que pudieran tener los dueños anteriores”, concluye Ortiz.