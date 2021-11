Carros usados: ¿qué debe tener en cuenta al comprar uno?

En Colombia, el mercado de traspasos casi quintuplica el de carros nuevos (178.232 unidades de enero a septiembre). Tan solo en septiembre se realizaron 112.749 de estos movimientos que en 2021 llegaron a la cifra de 800.214.

Comprar usado es siempre una oportunidad para quienes se interesan en un carro cuyo precio en vitrina supera sus presupuestos y están dispuestos a adquirir un producto ya recorrido, en un estado que dependerá del cuidado de su -o sus- expropietario -o expropietarios-.

Reinaldo Ortiz es el presidente de la junta directiva de Asousados. En dialogo con el equipo de El Mecánico Recomienda, el directivo mencionó cinco puntos que debe tener en cuenta al momento de comprar un carro usado.

¿Para qué lo quiere?

Antes de incursionar en el creciente portafolio de usados, es importante tener claro las necesidades que busca suplir con el carro. “Evalue muy bien la utilidad del carro, para que lo necesita, de esa manera va a tener muy claro cuál es el tipo -carrocería, motor, transmisión, espacio interior, etc.- de carro que debe buscar.

¿Cuánto va a gastar?

Junto al primer punto, esta segunda pregunta es fundamental para incursionar en el mercado de usado. Antes de buscar opciones, debe tener el presupuesto claro, saber hasta que cantidad de dinero puede ofrecer por el carro de las características que busca.

¿A quién se lo va a comprar?

Verificar el sitio donde lo va a comprar, según Reinaldo Ortiz, marcará la diferencia entre una compra placentera o una desagradable. “Es muy importante validar la empresa o persona a quien le va a comprar el vehículo… si no lo compra en un sitio reconocido corre muchos riesgos: que la empresa cierre, que no respondan, que no sean los dueños del vehículo o no tengan poder para venderlo, entonces en vez de comprar un vehículo compran un problem”.

El peritaje es fundamental

Es vital verificar la estructura. “En Colombia, los vehículos que han sufrido un siniestro, golpe fuerte o arreglos costosos, tienden a valer menos que los que no han pasado por nada de eso. Es muy fácil validar la parte estructural con alguna compañía que preste el servicio de peritajes, los concesionarios normalmente realizan estas inspecciones antes de recibir un vehículo y es una garantía ya que un vehículo con una falla estructural puede además ser peligroso para el comprador si la seguridad activa o pasiva fue afectada”.

Por supuesto, los papeles

La documentación es el último punto de este listado, pero es igual o más importante que los anteriores. “Resulta fundamental verificarlos, porque la parte mecánica se arregla, sin embargo, los carros con problemas de papeles representan un problema muy complicado. Existen problemas de papeles no tan fáciles de ver, como embargos, contrabando, malas importaciones, deudas que no están registradas, que el carro no se pueda traspasar… entre muchas otras”.