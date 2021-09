¿Cómo se desvaloriza un carro en Colombia?

En Colombia se venden más carros usados que nuevos. 687.465 traspasos entre enero y agosto de 2021, frente a las 155.398 matrículas registradas en el mismo período de tiempo, dan una idea tanto del comportamiento, como del valor que tiene el cambio de propietarios de vehículos en el país.

Dado el peso del comercio de usados, el equipo de El Mecánico Recomienda, de El Espectador, habló con Reinaldo Ortiz, presidente de la junta directiva de Asousados, sobre cuáles son las situaciones y hábitos que repercuten en el precio de un carro.

Choques y golpes

Una falla estructural puede desvalorizar un vehículo. Un golpe que haya afectado el chasís, que impacte los puntos fusibles. Cuando se afecta el chasís se pierde la seguridad pasiva y activa de un carro. Es una de las situaciones que mayor impacto tienen en el “valor” de un automotor.

La importación

La importación es un punto realmente importante. Cuando un carro es de importación directa no cuesta lo mismo que uno que ha sido importado por la red de concesionarios. Esto, básicamente, se da a causa de que no son las mismas condiciones de carro, porque no todos los vehículos son hechos para Colombia, por lo que no tienen las mismas condiciones de caja, suspensión y otros factores que afectan el valor.

Incluso, podría tratarse de un carro más equipado que llegue a costar menos o lo mismo que uno con menor equipo que sí fue importado por la red de concesionarios habitual.

Mal ambiente interior

El mal ambiente de carro, como bien puede ser un olor a cigarrillo u otro fuerte, son cosas que parecen simples, pero que al final pueden resultar difíciles de remover. La tapicería, también, cuando se encuentra dañada o maltratada afecta el precio.

Hay quienes creen que modificar un vehículo, ponerle accesorios, headers, blindaje, entre otros, suben el precio de los carros; lo cierto es que pasa lo opuesto.

¿El carro es blindado?

El blindaje también lo desvaloriza, porque esto es una necesidad que tuvo alguno de los propietarios del carro en algún punto de la vida del vehículo. Al venderlo, este factor es una adición que agrega más peso, lo cual genera mayor desgaste en las piezas del motor, suspensión, más desajuste.

¿El nuevo dueño hará reparaciones?

Cualquier inversión grande que haya que hacerse en la mecánica del vehículo debe ser un valor a tener en cuenta porque baja el precio. Por ejemplo, un motor que deba ser reparado.