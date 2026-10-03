Estos fueron los carros más vendidos en Colombia en septiembre

Venta de carros. Foto: César Arboleda

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33.835 vehículos nuevos se matricularon en Colombia durante septiembre de 2026, así lo indicó el más reciente informe del sector automotor, presentado por la Andi y Fenalco. La cifra representa un aumento del 36,1 %, cuando se compara con las 24.862 registradas durante el mismo mes de 2025.

El acumulado indica que el mercado automotor colombiano experimenta un aumento en ventas, llegando a las 247.212 matrículas durante el periodo enero-septiembre de 2026, un 41,2 % más que en el mismo periodo de 2025 (175.025).

Kia fue la marca más vendida en Colombia durante septiembre de 2026. De los coreanos se matricularon 3.914 vehículos nuevos en el noveno mes del año. El top cinco continua con Toyota (3.520), Renault (3.175), Chevrolet (2.598) y Tesla (2.435).

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El acumulado por marca es liderado por Kia, con 31.991 matrículas. Al fabricante asiático le sigue Renault (24.441), Toyota (22.466), Chevrolet (18.380) y Mazda (17.280).

Los carros más vendidos en Colombia

El carro más vendido en Colombia durante septiembre de 2026 fue el eléctrico Tesla Model Y, con 2.220 unidades matriculadas. El top cinco por línea se complementa con la Renault Duster (1.399), Toyota Corolla Cross (1.150), Mazda CX-30 (907) Y Kia K3 (903).

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El acumulado entre enero y septiembre ubica al Tesla Model Y como el carro más vendido en Colombia en lo corrido de 2026, con 14.381. El listado de los cinco más vendidos se completa con la Renault Duster (9.027), Kia K3 (7.707), Mazda CX-30 (6.950) Y Kia Picanto (6.893).