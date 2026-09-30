¿Cómo elegir la talla correcta de una bicicleta?

Una bicicleta que no corresponde a las medidas del ciclista puede resultar incómoda y generar molestias en las rodillas, la espalda, el cuello o las manos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Semana de la Bicicleta llega este año a su edición número 19 como un espacio de encuentro y participación para quienes hacen de la bicicleta su medio de transporte, su pasatiempo o una parte de su vida cotidiana. La programación irá hasta el jueves 1 de octubre e incluirá recorridos, actividades pedagógicas, espacios de formación y experiencias relacionadas con la movilidad sostenible. Además, estará articulada con la Semana de la Seguridad Vial, que continuará hasta el sábado 3 de octubre.

Esta celebración también permite poner en perspectiva el papel que cumple la bicicleta en la movilidad de Bogotá. De acuerdo con la Encuesta de Movilidad Bogotá-Región, en la capital se realizan 886.655 viajes diarios en bicicleta, equivalentes a cerca del 7 % de los desplazamientos. Además, la ciudad cuenta con 683 kilómetros de cicloinfraestructura, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad publicados en junio de 2026.

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En este contexto, elegir una bicicleta no solo implica fijarse en su diseño, precio o en el tipo de recorrido que se quiere hacer. La talla también es un aspecto importante, ya que una bicicleta que no se ajusta adecuadamente al cuerpo puede afectar la comodidad durante el recorrido.

Y no se trata únicamente de conocer la estatura. La longitud de las piernas, las proporciones del cuerpo, el tipo de bicicleta y la geometría del cuadro —la estructura que conecta el manubrio, el sillín y los pedales— son algunos de los factores que pueden influir en la talla adecuada.

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