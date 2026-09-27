Existen dos tipos de sistemas de visión nocturna, que utilizan la tecnología infrarroja de diferentes maneras para detectar lo que ocurre delante del vehículo.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Qué es y cómo funciona el asistente de visión nocturna de un carro? David Vásquez Herrera Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Manejar de noche puede que sea un reto para algunos conductores, especialmente en vías con poca iluminación o cuando las condiciones climáticas dificultan la visión. Para enfrentar estas situaciones, algunos vehículos incorporan sistemas de asistencia a la conducción nocturna que ayudan a identificar elementos que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano.

De acuerdo con Fernando Muñoz, jefe de entrenamiento de Inchcape para Mercedes-Benz Colombia, estos sistemas funcionan mediante sensores infrarrojos y cámaras térmicas. Su principal objetivo es detectar cambios de temperatura en el entorno para identificar, en condiciones de poca visibilidad, personas, animales u objetos que podrían no ser detectados fácilmente de manera visual o mediante otros sistemas del vehículo.

Publicidad

Sin embargo, el experto señala que algunas marcas, como Mercedes-Benz, también han optado por luces más avanzadas, combinadas con sistemas de realidad aumentada, que ayudan a mejorar la visibilidad de objetos que no son perceptibles a primera vista.

Por su parte, Carlos Badillo, experto de Renault, destaca el alcance del sistema, que puede variar dependiendo del vehículo y de la tecnología con la que cuente, así como de factores como la potencia de los sensores, las condiciones climáticas, el terreno e incluso qué tan limpio esté el vehículo, ya que la suciedad puede afectar su funcionamiento. El experto señala que el campo de acción de estos sistemas puede alcanzar hasta 130 metros.

Le puede interesar: ¿Es malo manejar con el tanque de gasolina lleno? Esto dicen los expertos

Tipos de sistema de visión nocturna

De acuerdo con el portal especializado JD Power, existen dos tipos de sistemas de visión nocturna, que utilizan la tecnología infrarroja de diferentes maneras para detectar lo que ocurre delante del vehículo.

Por un lado, están los sistemas pasivos, que no emiten luz infrarroja, sino que detectan el calor que desprenden los objetos y las personas que se encuentran en la vía. Sin embargo, su funcionamiento puede verse limitado en condiciones de mucho calor, donde las diferencias de temperatura son menos marcadas.

También están los sistemas activos, estos sí emiten luz infrarroja desde el vehículo y luego captan la radiación que se refleja en los objetos que están delante. Esto permite generar imágenes infrarrojas con mayor brillo y detalle. El portal señala que su principal diferencia frente a los sistemas pasivos es que tienen un alcance menor, que en algunos casos puede ser hasta la mitad.

Algunos carros cuentan con tecnología que ayuda al conductor a ver personas, animales u objetos que pueden ser difíciles de detectar en la noche.

Le recomendamos leer: ¿Cómo funciona el retrovisor digital de un carro? Estas son sus ventajas y desventajas

Ventajas y desventajas de los sistemas de asistencia a la conducción nocturna

Además de ayudar al conductor a identificar lo que ocurre en la vía durante la noche, estos sistemas pueden aportar mayor comodidad en la conducción. Según Badillo, también pueden ayudar a disminuir la sensación de cansancio y de estrés al facilitar una visión más clara del entorno y la identificación de posibles obstáculos.

Sin embargo, como cualquier tecnología, también tiene algunas limitaciones. Para Badillo, su funcionamiento puede verse afectado por condiciones climáticas adversas, como niebla, lluvia, nieve o granizo, que pueden dificultar la detección de los objetos o personas. Además, menciona que, al tratarse de una tecnología adicional, puede aumentar el precio del vehículo y suele encontrarse principalmente en modelos de gama alta o de lujo.